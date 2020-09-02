Ağrı Valiliğinden "Turizm Toplantısı" - Son Dakika

Ağrı Valiliğince, Ağrı'nın kültür ve turizm faaliyetlerinin görüşüldüğü Turizm Sektör Toplantısı düzenlendi.

İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür Merkezinde düzenlenen, imaj ve tanıtım faaliyetleri; sağlık, inanç ve kültür faaliyetleri; doğa, kış ve spor turizmi; yatırımlar ve sektör organizasyonu olmak üzere dört ana başlıktan oluşan toplantıya; Vali Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, Türkiye Kayak Federasyonu Başkan V. Cafer Nuroğlu, İlçe Kaymakamları, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir'in yanı sıra; kurum kuruluş müdürleri ve temsilcileri, basın kuruluşlarının temsilcileri, ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileri, akademisyenler, araştırmacılar, arkeologlar, proje uzmanları, ilgili işletme sahipleri, dağcılar, bloggerlar ve tur rehberleri katıldı.

Yeni bir Ağrı imajı, sosyal medya ve geleneksel tanıtım, coğrafi işaretler ve marka tescilleri, info turları, jeotermal tesisler ve fizik tedavi, Ağrı Dağı çevresi ve Nuh'un Gemisi, İshak Paşa Sarayı ve Ahmed-i Hani, önemli eserlerin restorasyonu, yeni bir kayak merkezi olarak Ağrı Dağı, dağcılık tesisleri ve sosyal altyapı, Balık Gölü doğa yürüyüşü ve günübirlik tesis altyapısı, trekking rotaları, konaklama ve işlevsel tesis yatırımları, sektör paydaşlarının desteklenmesi, sektör sorunlarının tespiti ve yöresel el sanatları alt başlıklarından oluşan, ilgili 75 katılımcı ile gerçekleştirilen Turizm Sektör Toplantısı, her alt başlığın küçük gruplarca görüşüldüğü sektörel toplantılarla başladı, gruplar tarafından hazırlanan raporların okunması ile sürdürüldü.

Ağrı'daki genel sorunların, kültür ve turizm sektöründe yapılabilecek yatırımların konuşulduğu toplantı sonucunda değerlendirme raporu hazırlanarak, Vali Dr. Osman Varol'a sunuldu.

Turizm Sektör Toplantısında yapılan sunumun ardından, toplantının önemini belirten konuşmasında Vali Varol, "Bizler sektör toplantılarımızı, projelerimiz öncesinde fizibilite yapmak, bu alanın uzmanları ve paydaşlarından fikir almak için düzenliyoruz. Bugün de Ağrı'da yürüteceğimiz faaliyetlerin çekirdeğini oluşturan birkaç sektörden biri olan kültür ve turizm alanında grup çalışmaları gerçekleştirdik" dedi.

Ağrı'nın kültür ve turizm sektöründe büyük potansiyele sahip olduğunun altını çizen Vali Varol, "İlimiz tanıtım faaliyetlerine gerek kalmadan, dünyaca tanınan nadide değerlere sahip. Bu konuda bizlere düşen görev; spor, sağlık ve kültür alanında ilgililerine sunabileceğimiz altyapı çalışmalarını gerçekleştirmek. Sektör paydaşları ile iş birliği içerisinde çalışarak turizm noktasında, Ağrı'mızı hak ettiği yere taşıyacağımıza, bu işi ülkemize örnek olacak şekilde gerçekleştirebileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Turizm Sektör Toplantısı, Ağrı Dağı'nın konuşulduğu, 36 katılımcı ile İbrahim Çeçen Üniversitesi Konukevinde gerçekleştirilen 'Büyük Ağrı Dağı Projesi Özel Oturumu' ile son buldu. - AĞRI