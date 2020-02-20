Ağrı Valisi Süleyman Elban, Taşlıçay'da kütüphane açılışına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı Valisi Süleyman Elban, Taşlıçay'da kütüphane açılışına katıldı - Son Dakika

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Taşlıçay'da kütüphane açılışına katıldı

7 saat önce

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde belediye tarafından yapılan halk kütüphanesinin açılışı Vali Süleyman Elban'ın katılımıyla gerçekleşti.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Taşlıçay'da kütüphane açılışına katıldı, System.String[]

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde belediye tarafından yapılan halk kütüphanesinin açılışı Vali Süleyman Elban'ın katılımıyla gerçekleşti.

Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir tarafından yapılan halk kütüphanesinin açılışı için düzenlenen törende konuşan Vali Elban, Cumhurbaşkanı Millet Kütüphanesi ile aynı saatte ilçede kütüphane açmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Eğitim konusunda önümüzdeki 4 yıl içerisinde Ağrı'yı Türkiye'nin ilk 10 ili arasında görmek istediklerini ve il genelinde kütüphane sayısını artırmayı hedeflediklerini aktaran Elban, şöyle devam etti:

"Bu anlamlı tesisi yapıp hazırladığı için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Diğer belediye başkanlarımızdan da benzer çalışmalar bekliyoruz. Sadece valiliğin, milli eğitimin ve kaymakamlıkların çalışmasıyla değil diğer kurumlarında katkısıyla bu tür tesislerimizin çoğalmasını istiyoruz. Çocuklarımız istedikleri gibi yeterince derslerini çalışamıyor, tekrar edemiyor. Uygun ortam olmayınca da maalesef gerçek kapasitelerini ve bilgilerini ülke düzeyinde yapılan yarışma sınavlarında hakkıyla yansıtamıyor."

Belediye Başkanı İsmet Taşdemir de kütüphanenin çok kapsamlı ve modern bir görünüme sahip olduğunu belirterek, ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.

İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun dua etmesi ve kurdele kesimi sonrası Vali Elban ve beraberindekiler kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

İsmet Taşdemir, Süleyman Elban, Taşlıçay, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:18 Kaynak: AA
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