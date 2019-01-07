Ağrı ve Erzincan'da Taşımalı Eğitimde Kar Tatili
1 saat önce
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ağrı ve Erzincan'da taşımalı eğitimde tatil kararları alındı.
Doğu Anadolu Bölgesi
'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ağrı
ve Erzincan
'da taşımalı eğitimde tatil kararları alındı.
Ağrı'da gece saatlerinde başlayıp aralıklı olarak sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı ve olumsuz hava nedeniyle kent merkezinde taşımalı okullar tatil edildi. Eleşkirt
ilçesinde de eğitime 1 gün ara verildi. Ağrı'nın Tutak
ilçesinde de etkili olan kar yağışının ardından köy okulları ve taşımalı eğitimde 1 gün süreyle ara verildi. İlçe merkezine bağlı okullar tatil edilmedi.
Erzincan'da ise, Çayırlı
, Otlukbeli
ve Refahiye
ilçelerinde taşımalı eğitim 1 gün süreyle tatil edildi. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:03 Kaynak: İHA
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