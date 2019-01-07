Son Dakika Haberleri: Ağrı ve Erzincan'da Taşımalı Eğitimde Kar Tatili

Ağrı ve Erzincan'da Taşımalı Eğitimde Kar Tatili

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ağrı ve Erzincan'da taşımalı eğitimde tatil kararları alındı.

Ağrı ve Erzincan'da Taşımalı Eğitimde Kar Tatili, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ağrı ve Erzincan'da taşımalı eğitimde tatil kararları alındı.

Ağrı'da gece saatlerinde başlayıp aralıklı olarak sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı ve olumsuz hava nedeniyle kent merkezinde taşımalı okullar tatil edildi. Eleşkirt ilçesinde de eğitime 1 gün ara verildi. Ağrı'nın Tutak ilçesinde de etkili olan kar yağışının ardından köy okulları ve taşımalı eğitimde 1 gün süreyle ara verildi. İlçe merkezine bağlı okullar tatil edilmedi.

Erzincan'da ise, Çayırlı, Otlukbeli ve Refahiye ilçelerinde taşımalı eğitim 1 gün süreyle tatil edildi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:03 Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Ağrı, Güncel
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