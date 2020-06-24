Ağrı'ya 10 yataklı yanık ünitesi - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Devlet Hastanesi'nde 10 yataklı yanık ünitesi kurulmasının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını açıkladı.



Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı ziyaret eden Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'nın sağlık yatırımlarına ilişkin taleplerini iletti. Bakan Koca ve Milletvekili Çelebi, ziyarette Ağrı'nın sağlık altyapısının geliştirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu.



Ziyarete ilişkin bilgi veren Çelebi, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) arasında imzalanan afiliasyon protokolü ile Ağrı Devlet Hastanesi'nin artık "Sağlık Bakanlığı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi" olarak hizmet vereceğini anımsattı. Ağrı'nın bundan sonra daha nitelikli sağlık hizmeti alacağını kaydeden Çelebi, "Ağrı'mıza kazandırdığımız sağlık hizmetlerine yenilerini ekliyoruz. Yanık ünitesi büyük bir eksiklikti. Talebimiz uygun görüldü. Ağrı Devlet Hastanemize, Eğitim ve Araştırma hastanesi olmasıyla birlikte 10 yataklı yanık ünitesi kurulması Sağlık Bakanlığımız tarafından onaylandı. Sağlık personeline gerekli eğitimlerin verilmesi ve altyapının hazırlanmasının ardından yanık ünitesini de hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş, Ağrı'mıza kazandırmış olacağız. Sağlık alanında ülkemize çağ atlatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı olsun" dedi. - AĞRI