Ağrı'da eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar masaya yatırıldı
Ağrı’da eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar masaya yatırıldı

31.03.2026 17:04
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda, il genelinde yürütülen eğitim projeleri, akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar ve okulların fiziki durumu kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Ağrı’da eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ele alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısına eğitim yöneticileri ve birim amirleri katıldı. Toplantıda, il genelinde devam eden projeler, akademik başarıyı yükseltmeye yönelik uygulamalar ve okulların fiziki ile sosyal imkanları detaylı şekilde masaya yatırıldı.

EĞİTİMDE BAŞARI İÇİN PLANLI VE DİSİPLİNLİ ÇALIŞMA VURGUSU

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Eğitimde başarının ancak planlı ve disiplinli bir süreçle mümkün olabileceğini vurgulayan Kökrek, yöneticilerin sahaya hakim olması ve süreci yakından takip etmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantı kapsamında birim amirleri tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili sunumlar yapılırken, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri de detaylı şekilde değerlendirildi. Akademik başarıyı artırmaya yönelik projelerin yanı sıra öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimini destekleyen faaliyetlerin de önemine vurgu yapıldı. Kökrek, öğrencilerin çok yönlü bireyler olarak yetişmesinin hedeflendiğini belirterek öğretmen, yönetici ve velilerin iş birliğinin bu süreçte büyük rol oynadığını dile getirdi.

FIRSAT EŞİTLİĞİ VE FİZİKİ İMKANLARDA İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Eğitimde fırsat eşitliğine yönelik çalışmaların öncelikli başlıklar arasında yer aldığını belirten Kökrek, özellikle dezavantajlı bölgelerdeki okulların ihtiyaçlarının öncelikli olarak karşılandığını söyledi. Okulların fiziki imkanlarının iyileştirilmesi, eğitim materyallerinin temini ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Sahadan gelen geri bildirimlerin titizlikle değerlendirildiğini ifade eden Kökrek, her okulun ihtiyacının yerinde tespit edilerek çözüm üretildiğini belirtti. Eğitimde kaliteyi artırmak adına tüm paydaşlarla güçlü bir iş birliği içinde hareket ettiklerini vurgulayan Kökrek, önümüzdeki süreçte projelerin daha etkin ve verimli hale getirilerek öğrencilere daha iyi imkanlar sunulmasının hedeflendiğini söyledi.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Haber: Servet Aslan

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Haberler, Eğitim, Ağrı, Son Dakika

