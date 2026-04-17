Ağrı’da okul ve yurt güvenliği masaya yatırıldı

17.04.2026 10:11
Ağrı’da Vali Önder Bozkurt başkanlığında düzenlenen toplantıda okul ve yurtların güvenliği kapsamlı şekilde ele alındı.

Ağrı’da öğrencilerin güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Vali Önder Bozkurt başkanlığında düzenlenen toplantıda, okul ve yurt çevrelerinde alınan mevcut önlemler değerlendirilirken, yeni tedbirler ve kurumlar arası iş birliği detaylı şekilde ele alındı.

OKUL VE YURTLARDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ DETAYLI ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLDİ

Vali Önder Bozkurt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, il merkezindeki okul müdürlerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İl Millî Eğitim Müdürü ve Gençlik ve Spor İl Müdürü katıldı. Toplantıda, eğitim kurumları ve yurt çevrelerinde mevcut güvenlik uygulamaları detaylı şekilde değerlendirildi.

Okulların iç ve dış güvenliği kapsamında giriş-çıkış kontrolleri, çevre denetimleri, kamera sistemleri, ziyaretçi uygulamaları ve servis güzergâhları yeniden gözden geçirildi. Öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlara yönelik alınacak ilave önlemler de gündeme alındı.

ERKEN UYARI VE KOORDİNASYON VURGUSU

Toplantıda, okul yönetimleri, öğretmenler, rehberlik servisleri, aileler ve kolluk kuvvetleri arasında daha güçlü bir iletişim ağı kurulmasının önemine dikkat çekildi. Olası risklere karşı erken uyarı ve müdahale mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Vali Bozkurt, çocukların güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirterek, hiçbir risk unsurunun göz ardı edilmeyeceğini ve gerekli tüm önlemlerin kararlılıkla uygulanacağını ifade etti. Eğitim kurumlarında güvenli ortamın sürdürülebilir şekilde sağlanması için çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Haber: Servet Aslan

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Tunceli’de nehirde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi Tunceli'de nehirde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi
İstanbul’un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi İstanbul'un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Bolu’da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı

10:01
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
09:39
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
09:10
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
08:33
Diziler sil baştan değişiyor
Diziler sil baştan değişiyor
08:27
Hafta sonu hava tersine dönüyor İkisi birden vuracak
Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak
08:08
Tapuda yeni dönem Artık zorunlu hale geliyor
Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu hale geliyor
