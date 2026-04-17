Ağrı’da okul ve yurt güvenliği masaya yatırıldı

Ağrı’da öğrencilerin güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Vali Önder Bozkurt başkanlığında düzenlenen toplantıda, okul ve yurt çevrelerinde alınan mevcut önlemler değerlendirilirken, yeni tedbirler ve kurumlar arası iş birliği detaylı şekilde ele alındı.

OKUL VE YURTLARDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ DETAYLI ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLDİ

Vali Önder Bozkurt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, il merkezindeki okul müdürlerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İl Millî Eğitim Müdürü ve Gençlik ve Spor İl Müdürü katıldı. Toplantıda, eğitim kurumları ve yurt çevrelerinde mevcut güvenlik uygulamaları detaylı şekilde değerlendirildi.

Okulların iç ve dış güvenliği kapsamında giriş-çıkış kontrolleri, çevre denetimleri, kamera sistemleri, ziyaretçi uygulamaları ve servis güzergâhları yeniden gözden geçirildi. Öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlara yönelik alınacak ilave önlemler de gündeme alındı.

ERKEN UYARI VE KOORDİNASYON VURGUSU

Toplantıda, okul yönetimleri, öğretmenler, rehberlik servisleri, aileler ve kolluk kuvvetleri arasında daha güçlü bir iletişim ağı kurulmasının önemine dikkat çekildi. Olası risklere karşı erken uyarı ve müdahale mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Vali Bozkurt, çocukların güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirterek, hiçbir risk unsurunun göz ardı edilmeyeceğini ve gerekli tüm önlemlerin kararlılıkla uygulanacağını ifade etti. Eğitim kurumlarında güvenli ortamın sürdürülebilir şekilde sağlanması için çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Haber: Servet Aslan