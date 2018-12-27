Son Dakika Haberleri: Ahi Evran Külliyesi Türkiye'de Önemli Bir Çığır Açacak"

Ahi Evran Külliyesi Türkiye'de Önemli Bir Çığır Açacak"

1 saat önce

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Ahi Evran Külliyesinin Türkiye'de önemli bir çığır açacağını ifade etti.

Ahi Evran Külliyesi Türkiye'de Önemli Bir Çığır Açacak
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Ahi Evran Külliyesinin Türkiye'de önemli bir çığır açacağını ifade etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Bahçeci, Ahi Evran Külliyesi 2. Etap'ta yapımı devam eden zanaatkarlar çarşısında incelemelerde bulundu.

Ahi Evran Külliyesi 2. Etap çalışmalarının tüm hızıyla devam etiğini belirten Bahçeci, hedeflerinin ocak ayında bitirmek olduğunu aktardı.

Ahiliğe hizmeti en önemli görev olarak bildiklerini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Amacımız, 2. Etap içinde bulunan müzeyi, zanaatkarlar çarşısını tamamlayarak, ahiliği en güzel şekilde tanınır hale getirmek. Ahi Evran Külliyesi ile ahiliğin gelecek nesillere aktarılması için bir tohum ekildi. Etaplar halinde inşaatı devam eden külliyenin ilk etabı tamamlandı. Devam eden ikinci etap çalışmalarında zanaatkarlar çarşısı, kütüphane, Ahilik Araştırma Merkezi gibi yerler hizmete girecek. Ahi Evran Külliyesi Türkiye'de önemli bir çığır açacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:37 Kaynak: AA

Fethi Yaşar, Kırşehir, Türkiye, Güncel
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