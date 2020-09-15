Ahilik Haftası kutlandı - Son Dakika

Ahilik Haftası, Eskişehir valilik meydanında düzenlenen kutlandı.

Davetlilerin, birçok oda temsilcisinin katıldığı kutlama programı, salgını önlemleri çerçevesinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak yapıldı. Atatürk anıtına çelenk bırakılması ile başlayan kutlama programı, saygı duruşu ve ardında İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Daha sonra bir konuşma yapan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ekrem Birsen, "Corona Virüs salgını tedbirleri kapsamında kısıtlanan yaşam tarzımız ve ekonomik açıdan yaşadığımız güçlüklerin, salgın tedbirlerine sıkı sıkıya uymamız ve yaşantımızı salgın şartlarına uygun şekillendirmemiz sayesinde inşallah kısa sürede ortadan kalkacaktır. Ahilik düzeninde iş ve meslek ahlakını mecburi kılan kurallar geliştirilmiştir. Bu kurallar esnaf ve sanatkarlarımızın ticaret ahlakını yüzyıllar boyunca bozulmadan devam etmesini sağlamıştır. Kendinden önce başkasını kollamak, hak ettiğinden fazlasını istememek, kanaat ve tevazu ölçüleri içerisinde kendi yeteneğine uygun bir işle meşgul olmak, sanatını mutlaka bir üstattan öğrenmek ve birliğin, beraberliğin korunması için herkese saygı ve sevgi göstermek, Ahiliğin mutlaka uyulması gereken ahlak ve görgü kurallarını oluşturmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Ahilik teşkilatının Anadolu'daki öncülerinden Ahi Evran Veli ve Ahilerimizi, bu toprakları kanlarıyla bize emanet eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, halkımın, esnaf ve sanatkarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum." dedi

Ödüler verildi

Ahilik Haftası kutlama programında daha sonra Ahi Evran Veli'nin sanatkarlara nasihat duasını Çarşı Cami Hatibi Halim Özdemir okudu. Programın sonunda ise yılın ahisi ayakkabı ustası Halil Danış ödülünü Eskişehir Vali vekili Kubilay Ant'tan, ahi bacısı Gülhanım Sarı ödülünü Esnaf Odalar Başkanı Ekrem Birsen'den, yıl kalfası Abdurrahman Köroğlu ödülünü Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş'tan ve yılın çırağı Caner Göksoy ise ödülünü Ticaret il Müdürü Cemil Kürkçü'nün elinden aldı.

Ödüllerin verilmesi ardından program sona erdi. - ESKİŞEHİR