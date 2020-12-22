Ahlat beyaza büründü - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kar yağışıyla birlikte ilçe güzel görüntüler oluşurken, aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçedeki esnaflardan Enes Akarsu, güne karla uyandıklarını belirterek, "Uzun zamandır kar yağışını bekliyorduk. Hem soğuk hava vardı hem de kuraklık nedeniyle kar yağışı istiyorduk. Yavaş yavaş kar yağıyor. İnşallah güzel bir kış geçiririz. "dedi.