Ahlat, doğalgaza kavuşuyor - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde doğalgaz hat çalışmalarının Ramazan Bayramı sonrası başlanacağı bildirildi.



Başlayacak çalışmalar öncesi Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban ile doğalgaz hat çalışmalarını yapacak yüklenici firma Doğugaz A.Ş. Genel Müdürü Serhat Demircan arasında protokol imzalandı. Ahlat Belediyesi'nde düzenlenen protokol imza törenine Doğugaz A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Olgaç Karademir, Doğugaz A.Ş. İl Müdürü Atacan Büyükdere Doğugaz A.Ş. Ahlat Şube Müdürü Seyit Ahmet Doğru katıldı. Protokol imza töreninde konuşan Doğugaz A.Ş. Genel Müdürü Serhat Demircan, "Ahlat'taki çalışmalarımıza bayramdan sonra kazmayı vurmaya başlıyoruz. Cezaevinin yakınlarında basınç düşürme istasyonu kuracağız. Botaş'tan gaz arzını alıp burada çelik şebeke üretimlerine başlayacağız. Sahil ışıklarına kadar çelik şebeke imalatımız olacak. Yaklaşık 15 kilometrelik polietilen ana hattımız ve 5 kilometrelik polietilen servis hattı imalatımız olacak. Gaz arzını da inşallah Ekim ayının sonunda planlıyoruz. Şehir merkezinden başlayacağız. Ekim ayıyla birlikte belirli noktalarda gaz arzı verilebilecek. İmar alanlarının bütününe 5 yıl içerisinde gaz arzını sağlayacağız. Ahlat Belediye Başkanımızın ilçeye doğalgaz gelmesinde oldukça büyük emeği var" dedi.



Daha sonra konuşan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise "Bayramdan hemen sonra işe başlıyoruz. Belediye olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Birazda şirketle bu konuda tamamen birlikte hareket ediyoruz. İnşallah ilçemizde bu yıl itibariyle doğalgaz faaliyetlerini başlatıyoruz. Güzergah üzerindeki abonelerimizde istifade etmeleri sağlayacağız. Şimdi ki çalışmamız böyle başlayacak. 3 yıl içerisinde tüm imalatlarımızı bitiriyoruz. 5 yıl içerisinde ise imar alanımızın tamamı ele alınacak. Ahlat'ta hedefimiz önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde büyük nispette vatandaşımıza bu hizmeti sağlamaktır. Doğalgaz ilçemize bir iltifattır. Burada da başta Cumhurbaşkanımızın özel bir iltifatı var. Bu nedenle ilçem adına sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve Ak Parti Bitlis milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Ahlat kısa vadede büyük nimetlere kavuştu ve bu devam ediyor. Çünkü Ahlat, Türkiye turizmine yeni bir cazibe merkezi, bölgemize yeni bir destinasyon merkezidir. Ahlat şuan Van, Muş ve Bitlis illerinin dominant merkezidir. Ahlat'ımıza doğalgaz hizmetimiz hayırlı olsun. Doğugaz yetkililerine de ilgilerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu. - BİTLİS