Ahlat'ta madde bağımlılığıyla mücadele konferansı - Son Dakika
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Ahlat'ta madde bağımlılığıyla mücadele konferansı

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde madde bağımlılığıyla mücadele konferansı düzenlendi.

Ahlat'ta madde bağımlılığıyla mücadele konferansı, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde madde bağımlılığıyla mücadele konferansı düzenlendi.

Ahlat Kaymakamlığınca Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen konferansta, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesinde görevli Hakan Yıldırım, uyuşturucu maddelerin zararları, kullanan ve satışını yapan kişilerde fark edilebilecek belirtiler hakkında katılımcıları bilgilendi.

Yıldırım, Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan, Google Play Store ve Apple Store mağazalarından ücretsiz olarak indirilebilen "uyuma" uygulaması hakkında da bilgiler verdi.

Soru cevap bölümüyle sona eren konferansa, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ercan Ergül, Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kurum amirleri, rehber öğretmenler, muhtarlar ve din görevlileri katıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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