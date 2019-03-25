Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta "Şehitlere ve Gazilere Saygı" Konferansı Düzenlendi

Ahlat'ta "Şehitlere ve Gazilere Saygı" Konferansı Düzenlendi

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Şehitlere ve Gazilere Saygı" konferansı düzenlendi.

Ahlat'ta
Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Şehitlere ve Gazilere Saygı" konferansı düzenlendi.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından, Çanakkale Zaferi ve 18 Mart Şehitler Günü'nün anlam ve önemi dolayısıyla genç nesillere vatan, istiklal, şehitlik ve gazilik bilincini oluşturmak amacıyla ilçedeki lise öğrencilerine yönelik bir konferans düzenlendi. Ahlat Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Jandarma Personel Kıdemli Üst Çavuş Erdem Çolak tarafından "Şehitleri Anma" adlı sunum yapıldı. Ardından Jandarma Personel Yüzbaşı Selim Yumak tarafından yapılan "Kahramanlar Diyarı" adlı sunum izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Sunumların ardından gazilerle söyleyişi yapılarak, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle birlikte konferans sona erdi.

Düzenlenen konferansa Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Milli Eğitim şube Müdürü Bülent Bildirici, gaziler ve lise öğrencileri katıldı. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:16 Kaynak: İHA

Jandarma, Bitlis, Ahlat, Güncel
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