Avustralya\'daki saldırının kahramanı Ahmed, masumların öldürülmesini engellemeye çalıştığını anlattı

Avustralya'nın Sydney kentinde 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek saldırganlardan birinin elinden silahını alan Suriyeli Ahmed el-Ahmed, tek amacının daha fazla masum insanın öldürülmesini engellemek olduğunu belirtti.

SALDIRGAN İLE NASIL MÜCADELE ETTİĞİNİ ANLATTI

Ahmed, Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda düzenlenen silahlı saldırıda yaşananlara ilişkin CBS News'e demeç verdi. Saldırgan ile mücadele anını anlatan Ahmed, "Onun sırtına atladım ve vurdum. Sağ elimle onu tutarak, uyarmak için silahını bırak, yaptığın şeyi bırak gibi bir şey söylemeye başladım." ifadelerini kullandı.

"KAYBEDİLENLER İÇİN ÜZÜLÜYORUM"

Ahmed, saldırgana müdahale anını "Duygusal olarak bir şey yapıyorum. Vücudumda, beynimde bir güç hissediyorum. İnsanların önümde öldürülmesini görmek istemiyorum. Silahının sesini duymak istemiyorum. İnsanların çığlık attığını, yalvardığını, yardım istediğini görmek istemiyorum." diye aktardı. O anda tek amacının saldırganın elinden silahı almak ve masum insanların öldürülmesini engellemek olduğunu vurgulayan Ahmed, "Birçok hayat kurtardığımı biliyorum, ama kaybedilenler için üzülüyorum." dedi.