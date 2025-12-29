Avustralya'daki saldırının kahramanı Ahmed, masumların öldürülmesini engellemeye çalıştığını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Avustralya'daki saldırının kahramanı Ahmed, masumların öldürülmesini engellemeye çalıştığını anlattı

Avustralya\'daki saldırının kahramanı Ahmed, masumların öldürülmesini engellemeye çalıştığını anlattı
29.12.2025 11:22
Sydney'de 15 kişinin öldüğü saldırıda, Ahmed el-Ahmed cesurca saldırgandan silahını aldı.

Avustralya'nın Sydney kentinde 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek saldırganlardan birinin elinden silahını alan Suriyeli Ahmed el-Ahmed, tek amacının daha fazla masum insanın öldürülmesini engellemek olduğunu belirtti.

SALDIRGAN İLE NASIL MÜCADELE ETTİĞİNİ ANLATTI

Ahmed, Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda düzenlenen silahlı saldırıda yaşananlara ilişkin CBS News'e demeç verdi. Saldırgan ile mücadele anını anlatan Ahmed, "Onun sırtına atladım ve vurdum. Sağ elimle onu tutarak, uyarmak için silahını bırak, yaptığın şeyi bırak gibi bir şey söylemeye başladım." ifadelerini kullandı.

"KAYBEDİLENLER İÇİN ÜZÜLÜYORUM"

Ahmed, saldırgana müdahale anını "Duygusal olarak bir şey yapıyorum. Vücudumda, beynimde bir güç hissediyorum. İnsanların önümde öldürülmesini görmek istemiyorum. Silahının sesini duymak istemiyorum. İnsanların çığlık attığını, yalvardığını, yardım istediğini görmek istemiyorum." diye aktardı. O anda tek amacının saldırganın elinden silahı almak ve masum insanların öldürülmesini engellemek olduğunu vurgulayan Ahmed, "Birçok hayat kurtardığımı biliyorum, ama kaybedilenler için üzülüyorum." dedi.

NE OLMUŞTU?

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti. Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı. Şüphelilerden birinin öldüğünü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığını aktaran polis, saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti. Başbakan Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu kaydetmişti. Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Kaynak: AA

