Ahmet Davutoğlu, partisinin Ankara kongresine katıldı - Son Dakika

Ahmet Davutoğlu, partisinin Ankara kongresine katıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, tüm öğrencilerin evine ücretsiz, sınırsız internet ve fakir çocuklara ücretsiz tablet verilmesini istedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, tüm öğrencilerin evine ücretsiz, sınırsız internet ve fakir çocuklara ücretsiz tablet verilmesini istedi.

Davutoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen Ankara 1. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Partisinin 34'üncü il kongresini gerçekleştirdiklerini belirten Davutoğlu, "Önümüzdeki hafta sonu 43'üncü il kongremizi de yaparak büyük kongre yapma şartlarına ulaşmış olacağız. En geç kasım ayı başında büyük kongremizi Ankara'mızda Hacı Bayramı Veli'nin huzurunda gerçekleştireceğiz." dedi.

Ekonomide krizin yaşandığını ileri süren Davutoğlu, ekonomi, sağlık ve milli eğitimdeki gelişmeleri eleştirdi. Davutoğlu, ekonomi yönetiminin "ben kura bakmıyorum" deme lüksünün olmadığını belirtti.

Ekonomik eleştiriler ortaya konulduğunda, salgın durumunun hatırlatıldığını belirten Davutoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada yaşandığına dikkati çekti.

Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği Anayasa Mahkemesi düzenlemesine de değinerek, şunları söyledi:

"Arada bir kafalarına yatmayan demokratik kararların çıktığı Anayasa Mahkemesine bile tahammülleri yok. Anayasa Mahkemesi, parlamenter sistemin bir kurumuymuş, yeni bir sisteme ihtiyaç varmış. Yeni mi fark ettiniz bunu? Niye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bir düzenleme getirmediniz?"

Davutoğlu güçlendirilmiş parlamenter sisteminin temel ilkeleriyle birlikte ilk lansmanını büyük kongrede yapacaklarını belirterek, yetkin isimlerle yeniden kalıcı ve demokratik anayasa için de çalıştıklarını vurguladı.

ABD'deki Halkbank davasının nihai kararının bahara kaldığını aktaran Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Niye biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti üzerinde demoklesin kılıcı gibi bir davayı sürdürmek. Ben buradan çağrıda bulunuyorum. Zarraf denilen sahtekar, ihanet etmiş adam, Türkiye'de yargılanmalı cezası Türkiye'de verilmeli. Türkiye'de işlenen bir suçun cezası, Türk mahkemesi tarafından verilir. Türkiye'nin kaderi New York mahkemesinin elinde olamaz. Türk kamu bankalarının kaderi de onurlu Ankara mahkemelerinin elinde olmalı, Türk mahkemeleri karar vermeli."

Davutoğlu, bazı televizyon programlarında aile değerlerinin yok sayıldığına işaret ederek, "'Aile değerlerini koruyacağız' sözü altında aylarca kampanya yürütenler şimdi nerede? Türk aile değerlerinin, komşuluk hukukunun, kadın onuru ve çocuk hakkının yerle bir edildiği bir program gerçekleştiriliyor. RTÜK küçük bir ceza ile geçiştiriyor. Milletin değerleri ile oynamayın." şeklinde konuştu.

Eğitimdeki konulara da değinen Davutoğlu, tüm öğrencilerin evine ücretsiz sınırsız internet ve fakir çocuklara ücretsiz tablet verilmesini istedi.

Sağlık Bakanlığının pandemi döneminde rakamları şeffaf ve dürüst olarak ilan etmediğini savunan Davutoğlu, konuşmasını, "Geleceğe güvenin Türkiye'nin çözülmeyecek sorunları yoktur." sözleri ile tamamladı.

Ahmet Davutoğlu, partisinin Ankara kongresine katıldı
Ahmet Davutoğlu, partisinin Ankara kongresine katıldı
Ahmet Davutoğlu, partisinin Ankara kongresine katıldı
Ahmet Davutoğlu, partisinin Ankara kongresine katıldı

Ahmet Davutoğlu, Türkiye, Tablet, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu, partisinin Ankara kongresine katıldı - Son Dakika


Son Dakika

Azerbaycan, Ermenistan'ın 'Masaya oturalım' teklifine yanıt verdi: Karabağ işgali sona ermeli, ondan sonra görüşmeler mümkün Marius Sumidica, son dakikada gelen puanı göbek atarak kutladı Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti Ukrayna, Dağlık Karabağ gerginliğinde tarafını seçti: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı Belediye başkanından dereye moloz döken kişiye tepki: Bu hareket size 12 bin liraya mal olacak Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump, önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump, önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı         
00:21
Koronavirüse yakalanan Trump'a önlem amaçlı Koronavirüse yakalanan Trump'a önlem amaçlı "antikor kokteyli" tedavisi uygulandı         
23:35
Okulda pozitif vaka çıkarsa ne olacak? İşte madde madde Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rehberi Okulda pozitif vaka çıkarsa ne olacak? İşte madde madde Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rehberi         
21:53
Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Takipçisinden gelen olumsuz yorumu affetmedi Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Takipçisinden gelen olumsuz yorumu affetmedi         
21:04
Macron, Karabağ gerginliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Hesap vermesini isteyeceğim Macron, Karabağ gerginliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Hesap vermesini isteyeceğim         
20:36
Macaristan'dan Karabağ mesajı: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz Macaristan'dan Karabağ mesajı: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz         
19:43
AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı         
19:03
Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak         
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu         
15:55
Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller         
15:34
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 00:33:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahmet Davutoğlu, partisinin Ankara kongresine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei