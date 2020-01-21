Ahmet Güneştekin'in "Hafıza Odası" sergisi 9 Şubat'a kadar görülebilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahmet Güneştekin'in 'Hafıza Odası' sergisi 9 Şubat'a kadar görülebilecek - Son Dakika

Ahmet Güneştekin'in "Hafıza Odası" sergisi 9 Şubat'a kadar görülebilecek

10 dakika önce

Ressam Ahmet Güneştekin'in yaklaşık 4 bin metrekarelik alana kurulu "Hafıza Odası" adlı sergisinin kapanış tarihi, yoğun ilgi nedeniyle 9 Şubat'a uzatıldı.

Ahmet Güneştekin'in

Ressam Ahmet Güneştekin'in yaklaşık 4 bin metrekarelik alana kurulu "Hafıza Odası" adlı sergisinin kapanış tarihi, yoğun ilgi nedeniyle 9 Şubat'a uzatıldı.

Pilevneli Mecidiyeköy'de açılan sergi, Güneştekin'in farklı sanatsal disiplinlerle etkileşim içinde çalıştığı eserlerini bir araya getirerek, materyalleri yorumlama çeşitliliğini sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Sergide ayrıca sanatçının fragmanları anlatı olarak okunabilecek bir formda çalıştığı kırkyamaları, gerçeküstü ve grotesk seramikleri ve tuval yüzeyine dışbükey metal yarım küreler yerleştirerek çalıştığı işleri yer alıyor.

Pilevneli Project sunumuyla ve DAAX Corporation sponsorluğunda 6 Aralık'ta açılan sergi kapsamında, kapanışa kadar her cumartesi interaktif sanat konuşmaları da devam edecek.

Ahmet Güneştekin, Mecidiyeköy, Ressam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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