Üye Girişi
Ahmet Hakan'dan Arınç ile yaşadığı tartışma sonrası Melih Gökçek'i yayına çıkartılmasıyla ilgili eleştirilerine yanıt - Son Dakika

Ahmet Hakan'dan Arınç ile yaşadığı tartışma sonrası Melih Gökçek'i yayına çıkartılmasıyla ilgili eleştirilerine yanıt

02.12.2021 00:15

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile tartışma yaşayan Ahmet Hakan, bu akşam programına Melih Gökçek'i konuk alması sebebiyle sosyal medyada eleştirildi. Tepkilere yayın sırasında yanıt veren Hakan, "Bazıları 'Bülent Arınç bugün ona sert bir şey yazdı, o da tuttu Bülent Arınç'ın düşmanı Melih Gökçek'i çıkarttı' diyor. Ya kardeşim, biz bunu kaç gün önce planladık? 10 gün oldu" sözlerine yer verdi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Beni fazla zorlamasınlar" ifadesi sebebiyle kendisini köşe yazısına taşıyan Ahmet Hakan için çok sert bir yazı yayınlamıştı. Yazıya "Bak Aslanım" diyerek başlayan Arınç, yazısının bir bölümünde "Patronlarının himmeti ile geldiğin son noktada basın hayatımızın en köklü gazetelerinden birini tam bir magazin ve bulvar gazetesi haline getirdin. Seninle yaşamak zorunda olduğu için acısı her fotoğrafında yüzünden okunan kedin Sekter'e dahi acıyorum" demişti.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ

Moderatörlüğünü yaptığı Tarafsız Bölge programında bu akşam Melih Gökçek'i konuk eden Ahmet Hakan, sosyal medyada "Melih Gökçek'i Bülent Arınç'ın düşmanı diye mi çıkardın?" tepkilerine maruz kaldı.

"BİZ BUNU 10 GÜN ÖNCE PLANLADIK"

Program sürdüğü sırada bu eleştilreere canlı yayında yanıt veren Ahmet Hakan şunları söyledi:

"Herkes bir şey söylüyor, Melih Gökçek taraftarları bana kızıyor. Ya işte niye sıkıştırıyorsun bu kadar falan diye. Bazıları şey diyor, bu Ahmet Hakan Bülent Arınç bugün ona sert bir şey yazdı, o da tuttu Bülent Arınç'ın düşmanı Melih Gökçek'i çıkartarak ona bilmem ne yapmak istedi.

Ya kardeşim, biz bunu kaç gün önce planladık? 10 gün oldu. Hayır şey olsa, ya Melih bey konuşun Arınç'a çakın desek, buna çanak tutsak eyvallah. Ama böyle bir şey yok. Öyle kişisel polemiklerle buradaki programı birbirine karıştırmayız. "

BÜLENT ARINÇ NE DEMİŞTİ?

İşte Arınç'ın Ahmet Hakan'a yönelik dikkat çeken ifadeler kullandığı o açıklaması;

"Bak aslanım! Sen Yeşil Camii Kur'an Kursu'nda talebeydin. Ben Erbakan Hocamın Manisa İl Başkanıydım. Sen belki daha üniversitede bile değildin. Ben Refah Partisi için DGM'de yargılanıyordum. Sen Kanal 7'deydin; başka bir adamdın. Ben senin her akşam ısrarla programına davet ettiğin Refah Partisi Manisa Milletvekiliydim; sonra da Grup Başkanvekili oldum. Sen yine Kanal 7'deyken, bizler ise AK Partiyi kurduk ve iktidara taşıdık. Ben de AK Parti'nin ilk TBMM başkanı oldum. Sonra sen bazı varoluşsal sancılar çektin, dönüşüm geçirdin. İnsanların fikirleri değişir ve dönüşür; bunu yadırgamam. Sen dönüştüğün zamanlarda ben Başbakan Yardımcısıydım.

"DALINDAN KOPAN YAPRAK MİSALİ RÜZGARA GÖRE SAVRULDUN"

Sonra sen dönüşmekten birkaç adım öteye geçtin, dalından kopan yaprak misali rüzgara göre savruldun... Nazım Hikmet'in dediği gibi "Günde on kaat, bir çift rugan pabuç, sıcak bir döşek ve üç yüz papellik rahat için..." güzel günlerini sattın.

"MERHUM MÜFTÜ BABANIN KEMİKLERİNİ SIZLATTIN"

Ben siyaseti zirvede bıraktım. Sen ise yaşadığın savrulma sonucu tüm değerler bütününü kaybederek merhum müftü babanın dahi kemiklerini sızlattın. Öyle ki seninle yaşamak zorunda olduğu için acısı her fotoğrafında yüzünden okunan kedin Sekter'e dahi acıyorum.

"EN KÖKLÜ GAZETELERDEN BİRİNİ BULVAR GAZETESİ HALİNE GETİRDİN"

Patronlarının himmeti ile geldiğin son noktada basın hayatımızın en köklü gazetelerinden birini tam bir magazin ve bulvar gazetesi haline getirdin. Eğer siyasi varlığımı sadece ve sadece Sayın Cumhurbaşkanına borçlu olduğumu ve yukarıda yazdıklarımın gerçek olmadığını düşünüyorsan 40 yıllık dava arkadaşım Recep Tayyip Erdoğan'a artık kabul gördüğün uçakta bizzat kendin sor.

"GÜNDEMİ BELİRLEYEN BİRİNİN BÖYLE DERTLERİ OLUR MU?"

Eğer olur da bu soruyu sormanın senin haddini aşacağını düşünüyorsan, sorunu -sen dahil olmak üzere-yöneticiliğini yaptığın gazetenin birçok çalışanına WhatsApp'tan talimat verenler üzerinden sor! Bir önceki yazında da benim tek derdimin "dikkate alınmak" olduğunu söylemiştin. Bugün dahi her cümlesi ve konuşması gündemi belirleyen birinin böyle bir derdi olabilir mi? Asıl senin tek derdinin muhatap alınmak olduğu çok aşikâr.

"SENİ İLK VE SON KEZ UYARIYORUM"

Bugüne kadar aile fertlerimi teker teker hedef alan ve kişilik haklarıma saldıran muhtelif hadsizliklerin karşısında suküt ettim. Beni samimiyetle eleştiren herkese saygı duyarım ama sen istihza ediyor; hakaret etmek istiyorsun. Bu hadsizliklerine son vermen için başkaları gibi kapalı kapılar ardında değil, kamuoyunun gözü önünde seni ilk ve son kez muhatap alıyor ve uyarıyorum. Sonsöz: Ne zaman Ahmet Kaya'nın Entel Maganda şarkısını dinlesem seni anımsarım.

Ahmet Hakan'dan Arınç ile yaşadığı tartışma sonrası Melih Gökçek'i yayına çıkartılmasıyla ilgili eleştirilerine yanıt

Tarafsız Bölge, Melih Gökçek, Bülent Arınç, TBMM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Hakan'dan Arınç ile yaşadığı tartışma sonrası Melih Gökçek'i yayına çıkartılmasıyla ilgili eleştirilerine yanıt - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız 18:15 Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Metin Gürcan'ın tutuklanmasına Ali Babacan'dan ilk tepki: Yanında olacağız 17:37 Metin Gürcan'ın tutuklanmasına Ali Babacan'dan ilk tepki: Yanında olacağız Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor 15:52 Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi 14:21 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor 13:35 Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz 13:31 Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale 12:29 Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi 11:09 Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi

Son Dakika Haberleri
00:15 ABD'de ilk Omicron varyantı vakasına rastlandı
00:15 Mame Diouf 2 kez kaleye geçti, Hatayspor turu kaptı
00:15 Ahmet Hakan'dan Arınç ile yaşadığı tartışma sonrası Melih Gökçek'i yayına çıkartılmasıyla ilgili eleştirilerine yanıt
23:57 Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erwin Koeman emekli oldu
23:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı videoya, Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Mersin'e de geliyor musun?
23:55 Babasının şiddet uyguladığı 2 aylık bebeğin öldüğü iddiasına hastaneden yanıt
23:20 Yolda giderken silahlı saldırıya uğrayan iki kuzen yaşamını yitirdi
23:20 Ofsayt tartışmalarını bitirecek sistem resmen kullanıldı
23:10 Tutuklanan CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç, görevden uzaklaştırıldı
22:42 Ahmet Hakan ve Melih Gökçek'in diyaloğu dikkat çekti: Benim belediyede geçmişten kalan FETÖ'cüler var
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:50
Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi         
13:33
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!         
12:36
Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi         
11:35
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız         
11:02
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?         
10:20
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam         
09:53
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?         
08:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 00:23:37. #1.11#
SON DAKİKA: Ahmet Hakan'dan Arınç ile yaşadığı tartışma sonrası Melih Gökçek'i yayına çıkartılmasıyla ilgili eleştirilerine yanıt - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement