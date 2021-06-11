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Ahmet Hamdi Tanpınar doğumunun 120'nci yılında anılıyor - Son Dakika

Ahmet Hamdi Tanpınar doğumunun 120'nci yılında anılıyor

11.06.2021 12:57
Ahmet Hamdi Tanpınar doğumunun 120'nci yılında anılıyor, System.String[]

Türk edebiyatının en önemli isimlerinden birisi olan Ahmet Hamdi Tanpınar, doğumunun 120'nci yılında, ömrünün son 20 yılını geçirdiği ve birçok eserine ilham kaynağı olan Beyoğlu'nda anılıyor.

Türk edebiyatının en önemli isimlerinden birisi olan Ahmet Hamdi Tanpınar, doğumunun 120'nci yılında, ömrünün son 20 yılını geçirdiği ve birçok eserine ilham kaynağı olan Beyoğlu'nda anılıyor. Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün desteğiyle düzenlenen anma programı, 6 Temmuz'a kadar Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde devam edecek.

Anma programı Tanpınar'ın eserlerinden bestelenen şarkıların seslendirildiği bir de konser gerçekleştirilecek 'musiki hatıran gibi peşimde' konseriyle başladı. Usta yazarın hatıralarının yer aldığı 'Tanpınar' Sergisinin açılışıyla devam etti.

Anma etkinliklerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, Edebiyatçı Beşir Ayvazoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğrencisi ve asistanlığını yapan Prof. Dr. Birol Emil ve çok sayıda siyasetçi, yazar, akademisyen ve davetli katıldı.

Yaklaşık bir ay sürecek etkinliklerde, Tanpınar'ın hatıraları ve bıraktığı eşsiz eserler üzerine birçok söyleşi programı gerçekleştirilecek.

BELVİRANLI: ÜSTADI SERGİ, SÖYLEŞİ VE ETKİNLİKLERLE YAD EDECEĞİZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, "Fikir ve yazı dünyamızın değerli kalemi, şair ve yazar, siyasetçi, eğitimci Tanpınar üstat, sayısız araştırmaya ve incelemeye konu olmuştur. Üstadımızı sergi, söyleşi ve etkinliklerle yad edeceğiz" dedi.

ATLI: VATAN BÜYÜK EVLATLARINA MİNNETTARDIR

Vali Yardımcısı Şevket Atlı ise "Kültürümüzü yarınlara taşıma adına böyle anma etkinliklerini çok değerli buluyorum. Tanpınar kısacık ömrüne şiirleri, romanları, hikayeleri, edebiyat tarihiyle ilgili çalışmaları, makaleleri sığdırmasını, öğretim görevlisi olmasını anımsıyorum. Vatan büyük evlatlarına minnettardır. Ulu çınarımızın mekanı cennet olsun" diye konuştu.

YILDIZ: BEYOĞLU'NUN KÜLTÜR VE EDEBİYAT COĞRAFYASINI OLUŞTURMAK İSTİYORUZ

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da "Ahmet Hamdi Tanpınar, medeniyetimiz, kültürümüz için önemlidir. Beyoğlu ile anılan bir yazar, anma etkinlikleri katkılarından dolayı minnettarlığımızın karşılığıdır. Geçen yıl, Gümüşsuyu'nda yaşadığı eve, levha asmıştık. Beyoğlu'nun kültür ve edebiyat coğrafyasını oluşturmak istiyoruz, gençlerimiz de bilsin istiyoruz. Edebiyatçılar, geçmişten geleceğe köprüdür. Tanpınar'a vefa borcumuzu yerine getirmek istedik" ifadelerini kullandı.

AYVAZOĞLU: TANPINAR BENZERİ OLMAYAN BİR YAZAR

Edebiyatçı, şair ve yazar Beşir Ayvazoğlu ise "Ahmet Hamdi Tanpınar çok yönlü bir yazar. Çok kültürlü, işlerken disiplinler arası ilişkileri göz önünde bulundurmak lazım. Eserlerinde musikiyi örnek aldığını söylüyor. Tanpınar'ı anlamak için malumat sahibi olmak lazım. Bazı kelimeler ve ifadelerden metnin kime ait olduğunu bilmeseniz bile Tanpınar dersiniz, çok üslupçu bir yazar. Kendi edebiyatımız için benzeri olmayan bir yazar olarak görüyorum" dedi.

PROF. DR. EMİL: TANPINAR'IN ESERLERİNİ TEKRAR TEKRAR OKUMAK GEREKİR

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğrencisi ve asistanlığını yapan Prof. Dr. Birol Emil de "Ahmet Hamdi Tanpınar, insan sıcaklığına sahipti. Gerek meslektaşlarıyla gerekse öğrencileriyle münasebetleri son derece müspetti. Kendisinden kaynaklanan herhangi bir problem olmamıştır. Tevazuu vardı ama bunun arkasında 200 yıllık Türk kültür ve edebiyatının en kültürlü şahsiyeti, en büyük üslupçusuydu. Tanpınar'ın eserlerini okuyunca anlamak mümkün değil, tekrar tekrar okumak, hatta her cümlesi üzerinde düşünmek gerekir. Böyle yaparsanız kültür ve sanatta yolunuzun ne kadar kısaldığını görürsünüz" diye konuştu.


Ahmet Hamdi Tanpınar doğumunun 120'nci yılında anılıyor
Ahmet Hamdi Tanpınar doğumunun 120'nci yılında anılıyor
Ahmet Hamdi Tanpınar doğumunun 120'nci yılında anılıyor
Ahmet Hamdi Tanpınar doğumunun 120'nci yılında anılıyor
Ahmet Hamdi Tanpınar doğumunun 120'nci yılında anılıyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Ahmet Hamdi Tanpınar doğumunun 120'nci yılında anılıyor - Son Dakika


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