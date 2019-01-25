Son Dakika Haberleri: Ahmet Kavalcı: "Love ile Sözleşmemizi Feshettik"

Ahmet Kavalcı: "Love ile Sözleşmemizi Feshettik"

38 dakika önce

Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Kavalcı, siyah-beyazlı takımda kadro dışı olan Vagner Love'un sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Ahmet Kavalcı:
Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Kavalcı, siyah-beyazlı takımda kadro dışı olan Vagner Love'un sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta Futbol A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası takımda durumu merak konusunu olan Vagner Love ile ilgili açıklamada bulundu. Kavalcı, "Love ile sözleşmemizi feshettik. Takımdan ayrılacak" açıklamasını yaparken, Quaresma'nın durumu hakkında ise bilgi vermedi.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Love, devre arası Antalya kampı kadrosuna dahil edilmemişti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:52 Kaynak: İHA

Futbol, Beşiktaş, Ahmet Kavalcı, Spor
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