Ahmet Kavalcı: "Love ile Sözleşmemizi Feshettik"
38 dakika önce
Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Kavalcı, siyah-beyazlı takımda kadro dışı olan Vagner Love'un sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Beşiktaş
Yöneticisi Ahmet Kavalcı
, siyah-beyazlı takımda kadro dışı olan Vagner Love'un sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Beşiktaş'ta Futbol
A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor
maçı sonrası takımda durumu merak konusunu olan Vagner Love ile ilgili açıklamada bulundu. Kavalcı, "Love ile sözleşmemizi feshettik. Takımdan ayrılacak" açıklamasını yaparken, Quaresma
'nın durumu hakkında ise bilgi vermedi.
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Love, devre arası Antalya
kampı kadrosuna dahil edilmemişti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:52 Kaynak: İHA
Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Kavalcı: Vagner Love'ın Sözleşmesini Feshettik
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