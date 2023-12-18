Ahmet Kural, Murat Cemcir\'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız

18 Temmuz'da avukat Çağla Gizem Şahin ile nikah masasına oturan ve şimdilerde babalık heyecanı yaşayan oyuncu Ahmet Kural, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Doğacak bebeğinden bahseden Kural, bir süredir küs olduğu ve düğününe dahi gelmeyen eski dostu Murat Cemcir ile birbirlerine kırgın olduklarını söyledi.

"DÜŞMAN DEĞİLİZ, KIRGINIZ"

Kural, Kalaycıoğlu'nun "Murat Cemcir ile küs müsün?" sorusuna "Birbirimize uzun bir süredir kırgınız. Niyesi de yok. Niyesinin her zaman bizde kalmasını isteriz. Düşman değiliz, birlikte çok güzel başarılara imza attık. Onun emeği bende çoktur, benim de emeğim onda çoktur. Şu an bir kırgınlık dönemi geçiriyoruz. Arkadaşlık ve dostluklar arasında olur böyle şeyler" cevabını verdi.

"DAVETİYEYİMESAJLA ATTIĞIM İÇİN EVAP VERMEDİ"

Başarılı oyuncu, Cemcir'i düğününe mesaj göndererek çağırdığı için gelmediği iddiasıyla ilgili de "Konuşmadığımız için davetiyeyi mesajla gönderdim. O da cevap yazmadı. Kırılmış bana. Durumumuza üzülüyorum, biz bu yola beraber çıktık. Bir anda küsüp gitmek, tavır yapmak kolay değildir. Hiç kimse nankörlük yapmasın bence. Bizler başarılı, iyi insanlardık. Maalesef şu an birbirimize kırgınız. Günün birinde barışılır, konuşulur. Biz düşman olacak insanlar değiliz. Nankör değiliz. Ben kimseye kapımı kapatmam. O zaten benim büyüğümdür. Bu anlaşmazlıklar geçer" dedi.

"OĞLUMUZ OLACAK, ADINI KEMAL KOYACAĞIZ"

Eşinin hamileliğiyle ilgili konuşan Kural, sözlerine şöyle devam etti: "Eşim 5 aylık hamile. Erkek bebek bekliyoruz. İnşallah sağlıklı ve sıhatlı şekilde doğar. Allah inşallah bir kız çocuğu da nasip eder. Şimdilerde bunun heyecanını yaşıyoruz. Daha doğmadan acayip bir heyecan var. Kalabal bir aile hayalimiz var. 2. çocuk olur ama 3. çocuk için nasip diyelim. Kesin değil ama Kemal adını çok istiyoruz. Ailemizde Kemal yok, biz Mustafa Kemal'den dolayı istedik.

"OMURİLİĞİMDEN TÜMÖR ALDIRDIM"

Geçirdiği rahatsızlıktan bahseden Kural, "Omuriliğimden iyi huylu bir tümör aldırdım. Sırt ağrısıyla gittim sonra böyle bir sıkıntı çıktı. Parça alındı şu an çok iyiyim, atlattım. Ameliyattan sonra sağ bacağımda bir sıkıntı oldu ve1,5 ay yürüyemedim. Her gün halime şükrettim" dedi.