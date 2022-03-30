SPOR Ahmet Nur Çebi: Trabzonspor maçını almak istiyoruz, kendimizi çok şartlandırdık - Son Dakika
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SPOR Ahmet Nur Çebi: Trabzonspor maçını almak istiyoruz, kendimizi çok şartlandırdık

30.03.2022 19:59

SPOR Ahmet Nur Çebi: Trabzonspor maçını almak istiyoruz, kendimizi çok şartlandırdık'Gündemimiz Tahkim Kurulu'nun kararı ve yayın ihalesiydi''Yeni hocamızla birlikte değişik bir oyun izleyebiliriz'Ata SELÇUK - Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 68'inci Gillette...

SPOR Ahmet Nur Çebi: Trabzon spor maçını almak istiyoruz, kendimizi çok şartlandırdık

'Gündemimiz Tahkim Kurulu'nun kararı ve yayın ihalesiydi'

'Yeni hocamızla birlikte değişik bir oyun izleyebiliriz'

Ata SELÇUK - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni öncesinde basın mensuplarına konuştu. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni'nin defalarca yapıldığını ve çok önemli bir uygulama olarak Türk spor tarihinde yerini aldığını söyleyen Çebi, 'Faydalı olmuş, başarılı olmuş insanları tespit ediyorlar. Halkımızın takdirine sunuyorlar. Çok başarılı buluyorum' dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın bugün yaptığı toplantıyla ilgili bilgi veren Çebi, 'Gündem en son Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile ilgiliydi. Tahkim Kurulu'nun aldığı kararla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Yayıncı kuruluşla ilgili ihaleleri kendi aramızda konuştuk. Gündem bu 2 maddeden oluşuyordu. Sanıyorum Kulüpler Birliği Başkanı bu konuda açıklamasını yapacaktır. Onun söylemleri özet olacaktır' ifadelerini kullandı.

'YENİ HOCAMIZLA BİRLİKTE DEĞİŞİK BİR OYUN İZLEYEBİLİRİZ'

Ahmet Nur Çebi son olarak Trabzonspor maçıyla ilgili şunları söyledi:

'Önemli bir maç. Biz o maçı almak zorundayız. Çok şartlandırdık, çok istiyoruz. Evet Trabzonspor iyi takım ama Beşiktaş'ın da çok iyi bir takım olduğunu herkes biliyordur. Talihsizlikler oldu. Bu talihsizliklerin Trabzonspor maçında kırılacağını umuyorum. Beşiktaş başkanıyım, Beşiktaş'ın başarısını çok istiyorum. Dolayısıyla içimde böyle bir his var. Yeni gelen hocamızın da yeni bir başlangıç yapma ihtimali çok kuvvetli. Değişik bir oyun seyredebiliriz. Ben de merak ediyorum. Liderin sahasında maçımızı kazanarak geriye gelmek, planımız, hedefimiz, arzumuz, isteğimiz.?

SPOR Ahmet Nur Çebi: Trabzonspor maçını almak istiyoruz, kendimizi çok şartlandırdık
SPOR Ahmet Nur Çebi: Trabzonspor maçını almak istiyoruz, kendimizi çok şartlandırdık
SPOR Ahmet Nur Çebi: Trabzonspor maçını almak istiyoruz, kendimizi çok şartlandırdık

YORUMLAR
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Mesut Urgancılar: Trabzonspor deplasmanı her zaman zordur Mesut Urgancılar: Trabzonspor deplasmanı her zaman zordur Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi devam etti Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi devam etti

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Ahmet Nur Çebi: Trabzonspor maçını almak istiyoruz, kendimizi çok şartlandırdık - Son Dakika


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