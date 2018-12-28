Son Dakika Haberleri: Ahmet Tamer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ahmet Tamer Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Yalova'nın Altınova Belediyesi'nin kurucu başkanı Ahmet Tamer son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet Tamer Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Yalova'nın Altınova Belediyesi'nin kurucu başkanı Ahmet Tamer son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet Tamer için evinin önünde helallik alındı. Belediye binası önünde düzenlenen resmi törenin ardından Ahmet Tamer'in cenazesi Altınova Kent Mezarlığı'na defnedildi. Törende konuşma yapan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral kurucu belediye başkanı olmanın güçlüklerini anlatarak, "Önemli olan bir şeyi kurmaktır. Ondan sonraki belediye başkanları oturmuş bir sistem üzerinde çalışmalarına devam eder. Rahmetli Ahmet Tamer'in ilçemize büyük hizmetleri olmuştur. Kurucu belediye başkanımıza değerli hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Değerli büyüğümüzü kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşamaktayız. Ahmet Tamer Başkanımızın ailesine ve yakınları ile Altınova halkına başsağlığı dilerim" dedi.

Eski Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal da, "Bugün son yolculuğuna uğurladığımız Ahmet ağabeyimizle çalışma fırsatı buldum. Altınova ilçesi için çok güzel hizmetlere imza atmıştır. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

1937 yılında Altınova'da dünyaya gelen Ahmet Tamer, Subaşı İlkokulunu okudu. Genç yaşta çiftçilikle uğraşmaya başlayan Tamer, Altınova'dan aldığı meyve ve sebzeleri İstanbul'da satarak ticarete atıldı. 2 dönem köy muhtarlığı azalığı görevinde bulunan Ahmet Tamer, 1987 yılında kurulan Altınova Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı oldu. 2 dönem belediye başkanlığı görevini yürüten Tamer, bu görevini tamamlamasının ardından 2 dönem de Yalova İl Genel Meclis üyeliği yaptı. Ahmet Tamer, evli ve 3 çocuk babasıydı. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:37 Kaynak: İHA

Metin Oral, Yalova, Altınova, Ahmet Tamer, Yaşam
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