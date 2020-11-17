Ahmet Türk'ün, taziyeden dönerken kaza yapan akrabalarından 1'i daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Ahmet Türk'ün, taziyeden dönerken kaza yapan akrabalarından 1'i daha hayatını kaybetti

17.11.2020 14:16
Ahmet Türk'ün, taziyeden dönerken kaza yapan akrabalarından 1'i daha hayatını kaybetti, System.String[]

ŞANLIURFA'da eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yengesi Şemsa Türk'ün taziyesinden dönerken kaza yapan otomobilde bulunan avukat Ferman Türk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yengesi Şemsa Türk'ün taziyesinden dönerken kaza yapan otomobilde bulunan avukat Ferman Türk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dün meydana gelen kazada doktor Yelda Türk'ün ardından Ferman Türk'ün de yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Taziye ziyareti için bulundukları Mardin'den dönen eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün akrabalarını taşıyan Şirvan Türk yönetimindeki 63 K 4674 plakalı otomobil, dün öğle saatlerinde Dağyanı Mahallesi yakınlarında plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki doktor Yelda Türk hayatını kaybederken, Mardin Barosu avukatlarından Ferman Türk ve sürücü Şirvan Türk ağır yaralı olarak Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yaralılardan Ferman Türk, sabaha karşı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Yaşamını yitiren ile doktor Yelda Türk ile avukat Ferman Türk'ün cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsi sonrası toprağa verilmek üzere yakınları tarafından Mardin'in Derik ilçesine götürüldü.


Ahmet Türk'ün, taziyeden dönerken kaza yapan akrabalarından 1'i daha hayatını kaybetti
Ahmet Türk'ün, taziyeden dönerken kaza yapan akrabalarından 1'i daha hayatını kaybetti

Zahit Şeyhanoğulları, Ahmet Türk, Mardin, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ahmet Türk'ün, taziyeden dönerken kaza yapan akrabalarından 1'i daha hayatını kaybetti - Son Dakika


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