Ahmet Yusuf Aygeç'in Filistin Sergisi Londra'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ahmet Yusuf Aygeç'in Filistin Sergisi Londra'da

Ahmet Yusuf Aygeç\'in Filistin Sergisi Londra\'da
16.01.2026 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aygeç'in 'Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler' sergisi, Londra'da sanatseverlerle buluştu.

Türk sanatçı Ahmet Yusuf Aygeç'in Filistinlilerin yaşadıklarını, Filistin'in ulusal şairi Mahmud Derviş'in dizeleriyle harmanlayarak anlattığı "Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler" Sergisi, Londra'da sanatseverlerle buluştu.

Aygeç'in kuru boya ve toz pastel kullanarak hazırladığı, küratörlüğünü Samed Karagöz'ün yaptığı, 20 eserden oluşan serginin açılışı, P21 Gallery'de gerçekleştirildi.

P21 Gallery ile Saka Sanat işbirliğiyle, Londra Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle düzenlenen açılış törenine Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak da katıldı.

Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk sanatçı tarafından hazırlanan, Filistin'deki drama ışık tutan serginin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Filistinliler iki yılı aşkın süredir İsrail'in kıyımına maruz kalsalar da Filistin sorununun çok daha uzun yıllardır devam ettiğini belirten Ertaş, "Bu davanın en büyük destekçilerinden biri de Türkiye ve Türk halkıdır. Türkiye, son iki yıldır hem diplomasi hem yardımlar alanında hem de toplumsal tepki anlamında duruşunu ortaya koydu." diye konuştu.

Ertaş, Filistin konusunda küresel düzeyde gösterilen tepkinin de değerli olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin hem toplumsal hem de devlet düzeyinde elinden geleni yapmayı sürdüreceğini vurguladı.

Hanzala, "Bulutların üzerinde yolculukta"

Sanatçı Aygeç de işçiliğinin 10 ayı bulduğu serginin hazırlığının bir yıllık bir süreçte tamamlandığını anlattı.

Eserlerin her birinin farklı konuyu işlediğine dikkati çeken Aygeç, "Filistin'in şu anki durumu 3-5 yıldan ibaret değil. Sosyal medyanın kullanımıyla güncel olarak herkesin buna hassasiyet gösterdiğini anlıyoruz ama yaklaşık 100 yıla yakın süredir orada bu problem devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Aygeç, sergilenen eserlerdeki farklı kompozisyonlara da değinerek, "Caspar David Friedrich'in bir resmini (Bulutların üzerinde yolculuk) Hanzala ile bir araya getirdim ve kendime ait bir kurgu oluşturdum. Filistin'in kendi edebiyatçılarının, şairlerinin de süreç içerisinde bu problemle alakalı nasıl direniş gösterdiğini ele almaya çalıştım." dedi.

Sanatçı, serginin bir senelik hazırlık sürecinin araştırma, konu başlıklarını çıkarma ve psikolojiyi idare etmekle geçtiğini dile getirdi.

İlhamını Filistinli şairlerden aldı

Küratör Karagöz de serginin adını Filistinli şair Mahmud Derviş'in "Sürgündeki zeytin ağacına mektuplar" dizelerinden aldığını söyledi.

Sergideki eserlerin Filistin'de yaşanmaya devam eden bazı problemleri gösterdiğini anlatan Karagöz, "Bunlar, geçmiş zamanda kalmış problemler değil bu problem 100 yıldır devam ediyor." dedi.

Karagöz, serginin Filistin'in önde gelen şairlerinden ilhamla ortaya çıktığının altını çizerek, "Londra, sanatın bir merkezi ama sadece o da değil. Geçmiş dönemde yaşadığımız kolonyal düşüncenin de merkezlerinden. Bu kolonyal yaşantının ve yaklaşımın bir sonucu aslında Filistin'de bugün yaşanan problemler. (Sergi) Ona bir cevap niteliği de taşıyor." ifadelerini kullandı.

Sergi, 15-30 Ocak'ta Londra'nın King's Cross bölgesi yakınlarındaki galeride ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
Sosyetik sitede milyonluk vurgun iddiası Yönetici paralarla birlikte kaçtı Sosyetik sitede milyonluk vurgun iddiası! Yönetici paralarla birlikte kaçtı
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Depoları doldurun Akaryakıta çifte zam geliyor Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Aile yıkıldı Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Fenerbahçe’de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi Fenerbahçe'de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
Üvey annesini öldüren firari, yakalanıp, teslim edildiği cezaevinde yaşamına son verdi Üvey annesini öldüren firari, yakalanıp, teslim edildiği cezaevinde yaşamına son verdi

09:28
Fener taraftarını heyecanlandıran kare
Fener taraftarını heyecanlandıran kare
08:46
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
08:34
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
08:34
ABD Grönland’ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği’nden tepki gecikmedi
ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi
08:16
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
06:51
Arınç “Savcılar çağırırsa giderim“ dedi, Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi
Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi
06:14
Trump “Artık zamanı geldi“ diyerek duyurdu Dikkat çeken Türkiye detayı
Trump "Artık zamanı geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
02:26
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu
Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 09:32:41. #7.11#
SON DAKİKA: Ahmet Yusuf Aygeç'in Filistin Sergisi Londra'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.