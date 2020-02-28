AİÇÜ'lü Öğrenciler Türkiye Şampiyonası'dan başarıyla döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel AİÇÜ'lü Öğrenciler Türkiye Şampiyonası'dan başarıyla döndü - Son Dakika

AİÇÜ'lü Öğrenciler Türkiye Şampiyonası'dan başarıyla döndü

6 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) öğrencileri, Muş'ta ilk kez gerçekleştirilen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'ndan dereceyle döndü.

AİÇÜ'lü Öğrenciler Türkiye Şampiyonası'dan başarıyla döndü, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) öğrencileri, Muş'ta ilk kez gerçekleştirilen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'ndan dereceyle döndü.


Muş Alparslan Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Spor Federasyonu tarafından 26-27 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Üniversiteler Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası sona erdi. Güzeltepe Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Bitlis Eren Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden 24 sporcu katıldı.


Sporcuların kıyasıya yarıştığı şampiyonaya Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda Doç. Dr. Metin BAYRAM gözetiminde ve Erhan Dursun antrenörlüğünde hazırlanan Bayan Takımı takım halinde Türkiye Şampiyonu olurken, Erkek Takımı ise takım halinde şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.


Şampiyonada kadınlar 5 bin metrede AİÇÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan Zozan Malkaç rakiplerini geçerek birinci, Fatma Köçer üçüncü olurken, erkeklerde ise 10 bin metrede Okan Alalma ikinci, Cihan Kartal ise üçüncü oldu. - AĞRI

Türkiye, Ağrı, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:54 Kaynak: İHA
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