AİÇÜ’de bilim kafe buluşmasında iklim değişikliği ele alındı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından düzenlenen “Bilim Kafe Buluşmaları” kapsamında, iklim değişikliği konusu Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte masaya yatırıldı. Prof. Dr. Emine Teyfur’un katılımıyla gerçekleşen programa, Rektör Vekili Prof. Dr. Yakup Karataş, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI BİLİMSEL FARKINDALIK VURGUSU

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Emine Teyfur, iklim değişikliğinin küresel ölçekte etkilerine dikkat çekerek, bu sürecin yalnızca çevresel değil aynı zamanda sosyal ve ekonomik sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Katılımcılara yönelik yapılan sunumda, bireysel ve toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine vurgu yapılırken, sürdürülebilir bir gelecek için bilimsel veriler ışığında hareket edilmesi gerektiği belirtildi.

ÜNİVERSİTE- TOPLUM BULUŞMASI ÖNE ÇIKTI

Programın sonunda Rektör Vekili Prof. Dr. Yakup Karataş, etkinliğe katkılarından dolayı Prof. Dr. Emine Teyfur’a teşekkür belgesi takdim etti. Bilim Kafe Buluşmaları’nın, üniversite ile toplum arasında köprü kurarak bilimsel bilginin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladığı ifade edilirken, bu tür etkinliklerin devam edeceği bildirildi.

Haber: Servet Arslan