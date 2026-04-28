AİÇÜ’de bilim ve sanat buluştu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde düzenlenen Bilim Kafe Buluşmaları kapsamında “Doğu’da Tiyatro” konusu ele alınırken, sanatın toplumsal etkisi ve bölgedeki gelişimi üzerine dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, bilim ile sanatın kesiştiği önemli bir konu masaya yatırıldı. Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen program, akademisyenlerden öğrencilere ve vatandaşlara kadar geniş bir katılımla gerçekleşti.

DOĞU’DA TİYATRONUN GELİŞİMİ VE TOPLUMSAL ETKİSİ ELE ALINDI

Etkinlikte, Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncularının katılımıyla “Doğu’da Tiyatro” başlığı altında kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirildi. Programda tiyatronun bölgedeki gelişim süreci, sahne deneyimleri ve sanatın toplum üzerindeki etkileri detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, tiyatronun yalnızca bir sanat dalı olmanın ötesinde, toplumsal farkındalık oluşturan güçlü bir iletişim aracı olduğuna dikkat çekti.

KATILIMCILAR SORULARINA YANIT BULDU

Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Mustafa Bilirdönmez’in üstlendiği programda, katılımcılar tiyatroya dair merak ettikleri soruları doğrudan uzman isimlere yöneltme fırsatı buldu. Etkinliğe Doğubayazıt Ahmed-i Hani MYO Müdürü Doç. Dr. Çetin Bayrak’ın yanı sıra akademik ve idari personel, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Program, bilim ve sanatın bir araya geldiği verimli bir platform olarak büyük ilgi gördü.

Haber: Servet Arslan 

Yerel Haberler, Sanat, Bilim, Yerel, Ağrı, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 aylık bebeğini katleden annenin kocasını arayıp söyledikleri şok etti 3 aylık bebeğini katleden annenin kocasını arayıp söyledikleri şok etti
Seda Sayan, Selena Gomez’in kocasını diline doladı Seda Sayan, Selena Gomez'in kocasını diline doladı
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu 6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
Güney Sudan’da yolcu uçağı düştü: 14 ölü Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü: 14 ölü
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye göndermeler devam ediyor Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye göndermeler devam ediyor
Pakistan, Afganistan’ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
Brezilya’nın ’Yılan Adası’ değil Yüksekova Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova

14:49
Fenerbahçe’den kovulan Tedesco’dan ilk sözler
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'dan ilk sözler
14:28
ABD’den büyük hazırlık Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
14:23
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
14:21
HÜRJET’in İspanya’ya ihracatı için imzalar atıldı
HÜRJET’in İspanya'ya ihracatı için imzalar atıldı
14:10
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
13:45
Fenerbahçe’de seçim yarışı kızışıyor Saran’ın koltuğuna tam üç isim talip
Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç isim talip
13:05
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 15:22:50. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.