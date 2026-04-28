AİÇÜ’de bilim ve sanat buluştu

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, bilim ile sanatın kesiştiği önemli bir konu masaya yatırıldı. Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen program, akademisyenlerden öğrencilere ve vatandaşlara kadar geniş bir katılımla gerçekleşti.

DOĞU’DA TİYATRONUN GELİŞİMİ VE TOPLUMSAL ETKİSİ ELE ALINDI

Etkinlikte, Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncularının katılımıyla “Doğu’da Tiyatro” başlığı altında kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirildi. Programda tiyatronun bölgedeki gelişim süreci, sahne deneyimleri ve sanatın toplum üzerindeki etkileri detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, tiyatronun yalnızca bir sanat dalı olmanın ötesinde, toplumsal farkındalık oluşturan güçlü bir iletişim aracı olduğuna dikkat çekti.

KATILIMCILAR SORULARINA YANIT BULDU

Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Mustafa Bilirdönmez’in üstlendiği programda, katılımcılar tiyatroya dair merak ettikleri soruları doğrudan uzman isimlere yöneltme fırsatı buldu. Etkinliğe Doğubayazıt Ahmed-i Hani MYO Müdürü Doç. Dr. Çetin Bayrak’ın yanı sıra akademik ve idari personel, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Program, bilim ve sanatın bir araya geldiği verimli bir platform olarak büyük ilgi gördü.

Haber: Servet Arslan