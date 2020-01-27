Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı deprem bölgesine 8 milyon lira kaynak aktardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı deprem bölgesine 8 milyon lira kaynak aktardı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı deprem bölgesine 8 milyon lira kaynak aktardı

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için 8 milyon lira kaynak aktardığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı deprem bölgesine 8 milyon lira kaynak aktardı, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için 8 milyon lira kaynak aktardığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin yaralarını sarmak için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca kullanılmak üzere 8 milyon lira kaynak aktardık. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelimiz, psikososyal destek ekiplerimiz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla depremden etkilenen vatandaşların yanındayız. Bir an önce depremin yaralarının sarılması en büyük amacımız."

Selçuk, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diledi.

Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:36 Kaynak: AA
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