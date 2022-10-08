DİYARBAKIR - Aile Destek Merkezi ile yarım kalan hayallerini gerçekleştirdiler - Son Dakika
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DİYARBAKIR - Aile Destek Merkezi ile yarım kalan hayallerini gerçekleştirdiler

08.10.2022 11:38

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) sayesinde kadınlar yarım kalan hayallerini gerçekleştirdi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) sayesinde kadınlar yarım kalan hayallerini gerçekleştirdi.

Bağlar Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren ADEM tarafından, özellikle okuma yazma bilmeyen, sosyal ve ekonomik yönden dezavantajlı kadınlar tespit edilerek, merkezde verilen kurslardan faydalanmaları sağlandı.

Merkezin koordinatörü Arzu Çetin, AA muhabirine, 8 yıldır sosyal ve ekonomik yönden dezavantajlı kadınlara yönelik hizmet verdiklerini, kadınların yarım kalan eğitimleri ve hayalleri için çalıştıklarını söyledi.

Kadınları belirlemek için ilçede kapı kapı gezdiklerini, okuma yazma bilmeyen kadınlara öncelik verdiklerini anlatan Çetin, kadınları okuma yazma ve mesleki kurslara yönlendirdiklerini belirtti.

Okuma yazma öğrenen kadınlara daha sonra mesleki eğitimlerin de verildiğini ifade eden Çetin, şöyle konuştu:

"Derdimiz, kadınlarımızın yarım kalan hayallerini tamamlamalarına yardımcı olmak. Çalışmalarımızı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin Hayat Boyu Öğrenme Projesi kapsamında yapıyoruz. Yaptığımız bu çalışmaların meyvesini topluyoruz. 8 yılda en az 10 bin kadına hizmet verdik. Bu kadınlardan binine meslek edindirdik. Yaklaşık 250 kursiyerimizi de kurumlarımızda usta öğretici yaptık."

Kurslara gelmekte sıkıntı çeken kadınların eşleri ve aileleriyle de görüşerek ikna ettiklerini aktaran Çetin, çalışmalarında Kaymakam İsmail Pendik, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sivil toplum kuruluşları ve kentteki iş insanlarının da desteğini aldıklarını dile getirdi.

Çetin, "Güçlü kadın güçlü aile, güçlü aile güçlü toplum demektir. Kadınların kendi ayakları üzerinde durmasını istiyoruz. Her zaman onların arkasındayız." diye konuştu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da merkez sayesinde kadınların iş sahibi olduğuna işaret ederek, "Yakın zamanda fotoğraf stüdyosu, halı atölyesi, terzihane, dikim evi, güzellik salonları açtılar. Bu bizi mutlu ediyor. Kadınlarımız çok gayretli, ekonomiye çok önemli katkıları var. Biz de her zaman bu kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

"Artık güçlüyüm"

Merkezde aldığı eğitimlerin ardından dikim atölyesi açan ve 10 kadını da istihdam eden 5 çocuk annesi Zülfiye Akyüz ise 17 yaşında evlendiği için çok sevdiği halde okuyamadığını, çocuklarını büyüttükten sonra kurslara katıldığını söyledi.

Merkez sayesinde hayallerini gerçekleştirdiğini vurgulayan Akyüz, zamanla işini geliştirmek istediğini anlattı.

Akyüz, "Kendi işini yapmak çok güzel bir şey. Artık güçlüyüm, kimseye muhtaç değilim. Bu süreçte en büyük destekçilerim eşim ve çocuklarım oldu." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Aile Destek Merkezi ile yarım kalan hayallerini gerçekleştirdiler - Son Dakika

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