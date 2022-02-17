Aile hekimlerinden iş bırakma eylemi - Son Dakika

TÜRKİYE'de Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin geri çekilmesini talep eden aile hekimleri 2 günlük iş bırakma eylemi başlattı.

Sağlıkta şiddet yasasının ve ücretlerin düzenlenmesini talep eden hekimler, istekleri yerine getirilmediği takdirde 14 Mart'ta da 3 günlük iş bırakacaklarını açıkladı.

Aile hekimleri, ebeler, acil tıp teknisyenleri çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerin düzenlenmesi talebiyle iş bırakma eylemi yaptı. Bugün ve yarın olmak üzere 2 gün iş bırakan hekimler, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde 14-15-16 Mart'ta 3 gün iş bırakacaklarını duyurdu. İstanbul 'da dernek ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı eylem Zeytinburnu 'ndaki eski Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde gerçekleşti. Ortak yapılan açıklamada, "Etkin bir sağlıkta şiddet yasası ve bu yasaları uygulayan adalet sistemi, 30 Haziran 2021 tarihli ödeme sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesini ya da öneriler doğrultusunda revize edilmesini, aile hekimleri ve aile sağlığı ebe hemşireleri olarak makul bir ödeme, hak edilen bir emeklilik yaşamı ve aile sağlığı merkezi gider ödemelerinin, ASM gider artışına paralel olarak artırılmasını istiyoruz" denildi.

"ŞİDDETE UĞRAYAN SAĞLIK ÇALIŞANI İÇİN ADALET İSTİYORUZ"İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Senem Özşehir ise, "Sağlık çalışanları her gün dozu artan şiddet ile karşı karşıya kalmaktadır. Hekimleri ve tüm sağlık çalışanlarını şiddetin hedefi haline getiren itibarsızlaştırıcı söylemlerden derhal vazgeçilmelidir. Arttırılmış cezalarla Etkin Sağlıkta Şiddet Yasası çıkartılmalı adli merciler sağlıkta şiddet durumunda kanunları şiddeti caydırıcı ve etkili bir şekilde uygulamalıdır" dedi.

"HALKIMIZA ŞİFA DAĞITMAK BİZİM İÇİN EN BÜYÜK GÖREVDİR"Özşehir, "Aldığımız eğitimin kutsallığı gereği sizlere şifa dağıtmak bizim için en büyük görevdir. Bizler ilk nefesten son nefese kadar her türlü sağlık hizmetinde sizlerin yanındayız. Milletimizin sağlıkla yaşaması sağlıkla yaşlanması, her türlü koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetine ulaşımının kolaylaştırılmasını sağlamak için varız. Bizler sizlerin ailenizin bir parçası, hanenize en yakın sağlık neferleriyiz. Bebek ve erişkin aşılama, bebek, çocuk, kadın, gebe, lohusa izlem, kanser taramaları, laboratuvar hizmetleri, poliklinik hizmetleri, kronik hastalık takipleri ve daha sayamayacağımız birçok çalışma ile halkımızın yaşam süresini uzattık. Ancak biz sağlık çalışanları olarak aldığımız eğitimlerin güçlüğü, çalışma şartlarımızın yüksek stresi altında sağlıkla yaşlanamıyoruz" diye konuştu.

"ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİNİN GERİ ÇEKİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"İstanbul Aile Hekimliği Başkanı Dr. Serkan Özbakış ise 75 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptıklarını belirterek, "Sorunlarımıza çözüm beklerken, sorunlarımıza sorunlar eklenmektedir. 30 Haziran'da çıkan yönetmelikle sorunlarımız daha çok artmış, iş güvencemiz elimizden alınmış, ciddi maddi kayıplara uğratıldık. Bizler ödeme ve sözleşme yönetmeliğinin bir an önce geri çekilmesini talep ediyoruz" dedi.

"TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN GÜVENLİ SAĞLIK HİZMETİ SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ" Tüm Aile Sağlığı Sağlık Memuru - ATT- Hemşire ve Ebe Derneği Başkanı Hemşire Vildan Aydın da, "Kendi hayatımızı, yakınlarımızın, sevdiklerimizin hayatını ortaya koyup, hasta olup ölürken başkalarının ödüllendirilmesini izlemekten yorulduk. Biz tüm zorluklara rağmen topluma ve milletimize güvenli sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Yetkili kurum ve kişileri de aynı sorumluluk duygusuyla hareket etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hekimler, açıklamaların ardından halay çekti.

- Karaköse