Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ergüneş, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, ülkede üretilen sosyal refahı, milletle ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaya çalıştıklarını bildirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Ergüneş, Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ve diğer ilgililerle Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına gelen Ergüneş, buradaki konuşmasında, bakanlık tarafından verilen hizmetleri yerinde incelemek ve değerlendirmek amacıyla kente geldiklerini belirtti.

Türkiye'de 2002 yılına kadar 4 çeşit sosyal yardım kalemi olduğunu, AK Parti iktidarıyla bu sayının insanların ihtiyaçlarına göre 47 kaleme kadar çeşitlendirildiğini ifade eden Ergüneş, tüm dünya devletleri neoliberal politikaları benimseyerek sosyal yardım ve hizmetlere kaynak aktarımını kısıtlarken, AK Parti iktidarının bu konuda dünyaya hakim olan bu anlayıştan ayrıştığını ve merhamet medeniyetinin kadim bir temsilcisi millet ve devlet anlayışıyla hareket ettiğini vurguladı.

AK Parti iktidarları öncesinde talep odaklı hizmet götürüldüğünü anlatan Ergüneş, şunları kaydetti:

"2002'de insanlar sosyal yardımlaşma vakıflarına giderek talep oluştururken, kuyruklara girerken AK Parti arz odaklı sosyal hizmet ve yardım modeliyle sosyal yardım ve hizmeti vatandaşımızın ayağına getirmiştir. Yani bizim il ve ilçelerimizde bulunan sosyal hizmet merkezlerimiz ve sosyal yardımlaşma vakıflarımız arz odaklı çalışmaya başladı. Bizim fedakar çalışanlarımız hanelere gidip evleri ziyaret ederek, yardıma, hizmete ihtiyacı olanları tek tek belirledi. Yani bunun adı ihtiyaca göre hizmet üretmektir. 2002'de sosyal yardım kalemi olarak bu devletin ihtiyaç sahiplerine aktardığı kaynak, gayrisafi milli hasılanın ancak binde 37'siydi. Hamdolsun biz 2020'ye geldiğimizde Türkiye'nin ürettiği zenginliğin, refahın binde 137'sini yani yaklaşık 4 kat artırarak ihtiyaç sahiplerine aktardık. Biz bunu bir lütuf olarak yapmıyoruz. Sosyal devletin gerekliliği olarak düşünüyoruz. Bu ülkede üretilen sosyal refahı, bu milletle, ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaya çalışıyoruz."

Ergüneş, bakanlık olarak 2020 yılı itibarıyla devletin sosyal hizmet ve yardım alanına aktarmış olduğu 70 milyar liranın 57 milyar lirasını, Türkiye'nin öksüzlerine, yetimlerine, engellilerine, şehit yakınlarına, gazilerine ve yoksulluk içerisindeki gruplarına aktardıklarını dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Ergüneş, çalışanlardan bilgi aldı. Ergüneş, Büyükşehir Belediyesi YADES projesi kapsamında hizmet alan 75 yaşındaki Emine Karabacak'ı telefonla arayarak bir süre sohbet etti.

Müzik ve seramik atölyelerini gezen Ergüneş ve beraberindekileri, burada 65 yaş üstü müzik topluluğu şarkılar söyleyerek karşıladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'ü de makamında ziyaret eden Ergüneş'e, ceviz oyma sandık ve sim sırma seccade hediye edildi.

Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Engelsiz Yaşam Merkezi Konferans Salonu'ndaki etkinliğe katılan Ergüneş ve beraberindekiler, huzurevi sakinlerinden 69 yaşındaki Neşet Dinçer tarafından verilen mini konseri ve otizmli genç Kubilay Özbek'in piyano dinletisini izledi.