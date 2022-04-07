Aileden gelen müzik yeteneklerini okulda eğitimle pekiştiriyorlar - Son Dakika

Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesinde öğrenimlerini sürdüren Roman öğrenciler, ailelerinden gelen müzik yeteneklerini okuldaki eğitimle birleştirip iyi birer müzisyen olmayı hedefliyor.

Lisenin Müzik Bölümü 11. sınıf öğrencisi Eser Lekesizgöz, 9. sınıf öğrencisi Arif Can Görgen, dedeleri ve babalarından gelen müzik becerileri sayesinde özel yetenek sınavlarını geçip okulda öğrenim görmeye hak kazandı.

Aileden aldıkları enstrüman eğitimiyle "alaylı" müzisyen olan Lekesizgöz ve Görgen, Güzel Sanatlar Lisesindeki eğitimle de yeteneklerini pekiştiriyor.

Keman eğitimi aldıkları lise döneminden sonra konservatuvarı kazanmayı hedefleyen iki genç, sanatta Türkiye'nin adını yurt dışında duyurmak istiyor.

18 yaşındaki Eser Lekesizgöz, AA muhabirine, okuldaki eğitiminin yanı sıra bazı koro ve gruplarda da keman çaldığını söyledi.

İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'nda görev aldığını ifade eden Lekesizgöz, şöyle konuştu:

"Müziğe çok küçük yaşlarda başlıyoruz. Hayatımızda müziğin bambaşka bir yeri var. 3-4 yaşlarında elimize enstrüman alıyoruz. Evde sürekli müzik oluyor. Çok güzel bir ortam var. Ailemizde kanundan kemana, perküsyondan bağlamaya her türlü enstrüman icra ediliyor. Yaşıtlarım sokakta top oynarken, evde enstrüman çalışıyordum. Dedem ve babam keman çalışmadığımda kızıyordu."

"Ülkemi müzikte iyi yerlerde temsil etmeyi hedefliyorum"

Lekesizgöz, Romanlar ile müzik kavramının yan yana olduğunu belirterek, kendisinin çaldığı kemanı dinleyenlerin hemen "Roman mısınız?" diye sorduğunu aktardı.

Müzisyenlikte eğitimin önemine değinen Lekesizgöz, şu ifadeleri kullandı:

"Okulumu bitirip Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında öğrenim görmek istiyorum. 'Romanlar okula gitmezler, alaylı müzisyen olur' diye bir algı var ancak iyi müzisyenlerin çoğu okulludur. Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan, İsmail Tunçbilek... Hepsi eğitimli ve dünya çapında müzisyenlerdir. Hedefim okulu bitirip çok iyi müzisyen olup, ülkemi müzikte iyi yerlerde temsil etmek."

15 yaşındaki Arif Can Görgen ise dedesinin ve babasının keman çaldığını, enstrümana olan ilgisinin aileden geldiğini söyledi.

Kendisinin de konservatuvarı hedeflediğini anlatan Görgen, "Ailemi gururlandırmayı amaçlıyorum. Babamı örnek alıyorum. Babamdan daha iyi keman çalmak istiyorum. 'Romanlar okumaz' algısını kırdığımızı düşünüyorum. Genlerden gelen doğal müzisyenlik yeteneğini eğitimle birleştiriyorum. Küçükken polis olmayı istiyordum ancak şimdi müzik öğretmeni olma hedefim var." diye konuştu.