Üye Girişi
Ailelerin direnişi zafere ulaşıyor - Son Dakika

Ailelerin direnişi zafere ulaşıyor

29.07.2021 13:21
Ailelerin direnişi zafere ulaşıyor, System.String[]

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 698 gündür evlatları için nöbette olan 3 aile daha evladına kavuştu.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 698 gündür evlatları için nöbette olan 3 aile daha evladına kavuştu. Bu buluşma ile birlikte evlat nöbeti tutan 31 aile çocuğuna kavuşmuş oldu. Ailelerin direnişi zafere ulaşmaya devam ederken, terör örgütün pençesinden kurtularak ikna yolu ile teslim olan 3 kişinin ailesi ile buluşması duygusal anlara neden oldu.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 698 gündür evlatları için nöbette olan 3 aile daha evladına kavuştu. Terör örgütünden kaçarak güvenlik kuvvetlerine teslim olan Mustafa Biçer, Ensari Karaşan ve Alev Turan, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi mekanda aileleriyle buluştu. Buluşma anında duygusal anlar yaşandı. Anne Ayşegül baba Rauf Biçer, oğulları Mustafa için yaptıkları oturma eyleminin sonunda zafere ulaştı. 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır il binası önüne gelen anne Ayşegül, baba Rauf Biçer çocukları Mustafa'nın terör örgütü tarafından 17 Kasım 2018 Cumartesi sabah saat 06.00 sularında zorla dağa kaçırıldığını ve bunun için oturma eyleme başladıklarını anlatmışlardı.

2 yıla yakındır evlat nöbetinde olan anne ve baba Biçer, oğlu Mustafa'nın Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ikna timleri tarafından ikna edilerek terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından bugün buluştu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Bir süre bekleme odasında bekleyen anne ve baba Biçer, oğulları Mustafa'nın yanlarına getirilmesiyle sarılarak hasret giderdi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada anne ile baba mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

3 AY ÖNCE EYLEME KATILAN ABLA, KARDEŞİNE KAVUŞTU

2018 yılında Diyarbakır'dan Mersin'e gezmeye gideceğini söyleyen ve 25 yaşında iken kaybolan Ensari Karaşan'ın (28) ablası Hayriye Akyüz, 7 Nisan 2021 tarihinde kardeşine kavuşmak için HDP il binası önüne gelerek oturma eylemine başlamıştı. Abla Akküz'ün kararlı duruşu 3 ay sonra zafere ulaşırken, kardeşi Ensari Karaşan, Diyarbakır il jandarma komutanlığı ikna timleri tarafından ikna edilmesiyle teslim oldu. Güvenlik güçlerine teslim olan Karaşan, getirildiği Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında ekipleri tarafından ablası Hayriye Akyüz ile buluşturuldu.

ABLA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kardeşine sıkı sıkı sarılan abla Akyüz, sevinçten gözyaşlarına hakim olmadı. Bir süre ablasıyla hasret gideren Karaşan, daha sonra ifade işlemleri için ablasının yanından ayrıldı.

GÜLLÜ TURAN KIZINA KAVUŞTU

2014 yılında Tunceli'de kaçırılan lise ikinci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Alev Turan'ın annesi Güllü Turan, eylemin 197'nci gününde Tunceli'den Diyarbakır'a gelerek HDP önündeki bulunan evlat nöbetindeki ailelere katılarak kızı için eyleme başlamıştı. Aradan 16 ay geçmesinin ardından 2014 yılında Tunceli'den kaçırılan lise ikinci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Alev Turan, Tunceli il jandarma komutanlığı ikna timleri tarafından ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim oldu. Teslim olan Turan, adli işlemlerinin yapılması için Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Jandarmada ifade işlemleri süren Turan, Sur ilçesindeki tarihi İçkalede annesi Güllü Turan ile buluştu.

Jandarma ekipleri tarafından annesinin yanına getirilen Alev Turan, annesine sarılarak hasret giderirken, anne de kızına sarılarak mutluluktan göz yaşlarına hakim olmadı. Buluşmanın ardından Alev Turan, ifade işlemlerinin tamamlanması için annesinin yanından ayrıldı.

ANNELERİN DİRENİŞİ 31 KİŞİYİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PENÇESİNDEN KURTARDI

Ayşegül Rauf Biçer'in oğlu Mustafa Biçer, Hayriye Akyüz'ün kardeşi Ensari Karaşan ile Güllü Turan'ın kızı Alev Turan'a kavuşmasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana evladına kavuşan aile sayısı 31'e yükseldi. Ailelerin direnişi terör örgütünün pençesinden 31 kişinin ikna yoluyla kurtulmasına neden oldu. Bugün teslim olan 3 kişiden 2'si jandarma ekiplerinin ikna yolu, 1'i ise kendi isteğiyle polis ekiplerine teslim olarak ailelerine kavuştu.

"BU ZAFER DEVLETİN ZAFERİ"

Oğluna kavuşan Ayşegül Biçer'in sarılma anında duygulu anlar yaşandı. Oğluna sarılan anne Biçer, "Allah devletten razı olsun. Bu zafer devletin zaferi" dedi.

(Sedat Irmak - Murat Başal/İHA)

Ailelerin direnişi zafere ulaşıyor
Ailelerin direnişi zafere ulaşıyor
Ailelerin direnişi zafere ulaşıyor
Ailelerin direnişi zafere ulaşıyor
Ailelerin direnişi zafere ulaşıyor
Ailelerin direnişi zafere ulaşıyor
Ailelerin direnişi zafere ulaşıyor
Ailelerin direnişi zafere ulaşıyor
Ailelerin direnişi zafere ulaşıyor
Ailelerin direnişi zafere ulaşıyor
Ailelerin direnişi zafere ulaşıyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ailelerin direnişi zafere ulaşıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Dijital paralarla ilgili pilot bir çalışma başlatılacak 13:31 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Dijital paralarla ilgili pilot bir çalışma başlatılacak Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki Kosovalı yıldız Vedat Muriqi, İstanbul'a ayak bastı 13:28 Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki Kosovalı yıldız Vedat Muriqi, İstanbul'a ayak bastı Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist Cimşit Demir, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi 13:11 Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist Cimşit Demir, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek 12:07 Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi 11:51 Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı 11:36 TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı
Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi 10:40 Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur 10:03 Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur

Son Dakika Haberleri
13:33 Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay: Aç olan 'açım' diye bağırmaz, bağıranlar bu işin sömürüsünü yapan insanlardır
13:31 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Dijital paralarla ilgili pilot bir çalışma başlatılacak
13:29 Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil
13:27 Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki Kosovalı yıldız Vedat Muriqi, İstanbul'a ayak bastı
13:23 Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Ortaya atılan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama
12:06 Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek
11:50 Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
11:35 TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı
11:26 Son Dakika: 2021 YKS kılavuzu yayınlandı, 5-13 Ağustos tarihleri arasında tercihler yapılacak
11:21 Mehmet Ceyhan, "Oğlu aşı olmadı" iddialarına paylaştığı fotoğrafla cevap verdi
Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay: Aç olan 'açım' diye bağırmaz, bağıranlar bu işin sömürüsünü yapan insanlardır Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay: Aç olan 'açım' diye bağırmaz, bağıranlar bu işin sömürüsünü yapan insanlardır         
13:33
Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil         
13:29
Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Ortaya atılan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Ortaya atılan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama         
13:23
Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var         
12:10
Korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun çayına karıştırdı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi Korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun çayına karıştırdı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi         
11:57
İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada         
11:45
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış         
11:08
İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı         
10:14
Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi         
10:00
Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi         
09:37
Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu         
09:13
Sevgilisinin yüzüne asit attığı Berfin Özek, o şahısla barışma günlerini anlattı: İntikam almak için gittim Sevgilisinin yüzüne asit attığı Berfin Özek, o şahısla barışma günlerini anlattı: İntikam almak için gittim         
09:10
Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı         
23:37
Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti         
22:41
Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı         
22:21
Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı         
19:55
Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 13:41:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ailelerin direnişi zafere ulaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement