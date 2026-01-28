Ailem Dizisi İkinci Sezonu Tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Velivizyon platformu için hazırlanan ve okul-aile işbirliğini güçlendirmeyi ve öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini bütüncül bir yaklaşımla desteklemeyi amaçlayan "Ailem" dizisinin ikinci sezon çekimleri tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dizinin ikinci sezonu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla 30 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek programla kamuoyuna tanıtılacak.

Dizinin ikinci sezonu, farklı bir hikaye örgüsü ile Karadeniz'de maviyle yeşilin iç içe geçtiği sakin bir sahil kasabasının atmosferinde yoluna devam edecek.

Yeni sezonda ele alınan konular, yaklaşık 1500 öğretmenin görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenerek senaryo sürecine dahil edildi. Bu sayede okul-aile işbirliğini güçlendiren, sorumluluk bilincini pekiştiren ve toplumsal değerleri öne çıkaran hikayeler, eğitimcilerin rehberliğinde izleyiciyle buluşacak.

Dizinin ikinci sezonu, 13 bölümden oluşacak şekilde planlanırken, sloganı ise "Kökeninde bilgi, odağında beceri, hedefinde gelecek olan yeni nesiller için" olarak belirlendi.

Diziyle okul-aile iletişiminin güçlendirilmesi amaçlanıyor

Yeni sezonda öğrenci ve veli kaynaklı sorunlar, okul çevresinde gelişen toplumsal meseleler ve okul-toplum ilişkisi bağlamında mahalle yaşamı ele alındı.

Yönetmenliğini Bora Severcan, proje koordinatörlüğünü Prof. Dr. İbrahim Sarıtaş'ın üstlendiği dizi, her iki sezonda da güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Dizinin ilk sezonunda Türk tiyatro ve sinemasının usta isimleri yer alırken, ikinci sezonda ise Mustafa Denizli, Gülben Ergen, Merve Sevi, Müge Akyamaç, Ahmet Yenilmez, Ayşen Sezerel, Oktay Gürsoy, Sefa Zengin, Nejat Bilecik, İbrahim Raci Öksüz, Züleyha Hamza, Nazlı Çığa, Orhan Hızlı, Seymen Aydın, Umut Temizaş, Ferdi Alver ve Onur Eraldı dizinin kadrosuna dahil edilen isimler oldu.

Diziyle velilerin çocuklarının eğitim süreçlerine bilinçli, sorumluluk sahibi ve aktif bir şekilde katılım sağlamaları, okul-aile iletişiminin güçlendirilmesi, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal-duygusal, ahlaki ve beceri temelli gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

"Ailem" dizisinin ikinci sezonu, ulusal TV kanalları, Velivizyon platformu, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA), MEB'in sosyal medya hesapları ile diğer dijital platformlar üzerinden yakın zamanda izleyiciyle buluşacak.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizin benimsediği değerleri sanatın gücüyle izleyicilerle buluşturuyor"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailem" dizisinin ikinci sezonunun başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ailelerin eğitim sürecine aktif katılımını ve okul-aile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan dizi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizin benimsediği değerleri sanatın gücüyle izleyicilerle buluşturuyor. Başta kıymetli oyuncularımız olmak üzere, dizinin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."