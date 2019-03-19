Ailenin Üçüncü Kuşak Ustası Tahta Kaşıkları Geleceğe Taşıyor

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Akkaya, ailesinin üçüncü kuşak temsilcisi olarak sürdürdüğü tahta kaşık yapımını geleceğe taşıma mücadelesi veriyor.

CİHAN OKUR - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Akkaya, ailesinin üçüncü kuşak temsilcisi olarak sürdürdüğü tahta kaşık yapımını geleceğe taşıma mücadelesi veriyor.



Bir zamanların önemli meslekleri arasında yer alan tahta kaşıkçılık, teknolojinin gelişmesiyle yok olmaya yüz tutan meslekler arasında bulunuyor.



Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Pusacık köyünde yaşayanların daha önce ekmek kapısı olan tahta kaşık yapımı, artık az sayıda usta tarafından sürdürülüyor. Pusacık köyünden ilçe merkezine taşınan Akkaya, evinin bahçesine kurduğu küçük imalathanede tahta kaşık üretimine devam ediyor.



Tahta kaşık yapımında kullandığı ağaç kütüklerini orman bölge müdürlüğünden temin eden Akkaya, sadece el emeğiyle, keser ve bıçak kullanarak bunlara şekil verip kaşık haline getiriyor.



"Bu mesleğin yok olmasına gönlüm razı gelmiyor"



Dedesinden miras kalan mesleğinin yok olmasından duyduğu endişelerini aktaran Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknoloji ilerlese de tahta kaşıkların mutfaklardaki yerinin ayrı olduğunu söyledi.



Kaşık yapmayı küçük yaşlarda dedesini ve babasını izleyerek öğrendiğini anlatan Akkaya, "İlkokula başladığımda kaşık ustası olmuştum. Okuldan geldiğimde hemen kaşık yapmaya oturuyordum. Bizim köyümüzün hepsi kaşık ustasıdır. Ben dahil hepsi kaşıkçılıktan emekli olmuştur." dedi.



Kaşık yapımının ustalık gerektirdiğini vurgulayan Akkaya, şöyle devam etti:



"Şimdi makine işi kaşıklar çıktı, tabii metal kaşıklar da çıktı. Bizim iş değişti, eskisi gibi tadı yok ancak yine araştıranlar tahta kaşığın sağlıklı olduğunu öğreniyor ve bizim kaşıklara rağbet ediyor. Ben sanatımdan çok memnunum. Çok şükür, bu sanattan helal para kazanarak 4 çocuğumu büyüttüm ancak bu mesleğin yok olmasına gönlüm razı gelmiyor. O yüzden rahatsızlığıma rağmen devam ediyorum, ölene kadar da mesleğimi devam ettireceğim."



En büyük isteğinin bir kurs açarak mesleğini gençlere öğretmek olduğunu dile getiren Akkaya, "Gençlik yıllarımda bir günde 70 kaşık yapar, sonra bir de arkadaşımla güreş tutardım. Şimdi yaşlandım, günde 10 kaşık anca yapıyorum. Bu mesleğin devam etmesini istiyorum. İnşallah bu sanata merak salan, sürdürmek isteyen gençler çıkar. Yoksa bu sanat bizimle beraber yok olacak." ifadelerini kullandı.



Akkaya, tahta kaşıkların tanesinin 2 liraya toptan satıldığını, pazarlarda ise 5-10 liraya kadar alıcı bulduğunu kaydetti.

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