Ailesi mucize bebek Elif'in yürüyeceği günü bekliyor - Son Dakika

Ailesi mucize bebek Elif'in yürüyeceği günü bekliyor

21.11.2020 11:05

Kocaeli'nin Derince ilçesinde "cranium bifidum" (ikiz kafa) teşhisi konulan ve geçen yıl ameliyatla başından 1 kilo 250 gramlık kitle alınan 1,5 yaşındaki Elif bebeğin yürüyebilmesi için tedavisi devam ediyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde "cranium bifidum" (ikiz kafa) teşhisi konulan ve geçen yıl ameliyatla başından 1 kilo 250 gramlık kitle alınan 1,5 yaşındaki Elif bebeğin yürüyebilmesi için tedavisi devam ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan yardım taleplerinin ardından geçen yıl Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ameliyatla kafasındaki 1 kilo 250 gramlık kitle alınan Elif bebeğin, kontrollerde görme yetisini kaybettiği anlaşıldı.

Arzu ve Ali Akın Hıdır çifti, şu anda 1,5 yaşında olan Elif bebeğin fizik tedavinin ardından yürüyeceği günü bekliyor.

Anne Hıdır, AA muhabirine, dördüncü ayında teşhis konulan hamileliğini sonlandırmayı kabul etmediğini söyledi.

Anne adaylarına umutlarını yitirmemeleri tavsiyesinde bulunan Hıdır, hamilelik ve doğumdan sonraki süreçte yaşadıkları çaresizliği hatırlamak istemediğini ifade etti.

"Bizim mucizemiz"

Hıdır, Elif'in kafasının arkasında bir boşluk bulunduğunu ve bunun 4 yaşında ameliyatla doldurulacağını belirtti.

Zor bir süreç atlattıklarını ve 3 çocuk annesi olduğunu dile getiren Hıdır, Elif'in kontrollerine Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde devam ettiklerini söyledi.

Hıdır, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gidemediklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Kontrollerde göze giden bütün sinir sistemlerinin zarar gördüğü ve görme duyusunun olmadığı tespit edildi. Elif'i bu şekilde görüyor olmak bize çok huzur veriyor. Fizik tedavi gayet güzel gidiyor. Biz bunun farkındayız. Şu an bile kafasını tutuyor olması çok güzel. Daha önce hep eğiyordu. Elif, kafasını bile tutamayan bir bebekti. Şu anda ellerini hareket ettirebiliyor, bir şeyleri kavrayabiliyor. Kucağımıza aldığımızda Elif'e zarar vereceğimizden korkuyorduk ama şu anda güzel bir şekilde kucağımıza alabiliyoruz. Bizim mucizemiz.

Ağabeyleri sürekli Elif'i korumaya çalışıyor. Elif'in bazen böyle küçük atakları oluyor. Ağabeyleri hep nöbette, Elif'i çocuk seviyorlar. Elif'in en ufak sesine uyanabilen ağabeyleri var."

Hıdır, büyüklerinin ve yakınlarının hep desteğini gördüklerini söyleyerek, "Şu anda herkes çok mutlu. Elif'in daha güzel bir şekilde gelişiminin ilerlediğini görünce herkes seviniyor." dedi.

"Elif bizim hayatımız"

Baba Ali Akın Hıdır da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve MHP Milletvekili Mehmet Taytak'a ameliyat sürecinde verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, "Hep yanımızdalardı. Bize çok iyilikleri oldu. Kızım şu an onların sayesinde kucağımızda, sevebiliyoruz." dedi.

Elif'in geçen yıl temmuz ayında ameliyat olduğunu hatırlatan Hıdır, "Elif bizim hayatımız. Elif ile biz birçok şeyi öğrendik. Çok mutluyuz. Rabbime şükürler olsun, bize böyle bir bebek nasip etti. Fizik tedavi güzel gidiyor. Bacaklarında sertlik vardı. Vücudu çok sertti, tutamıyordu. Şu anda Elif'in yaşaması, bize geçmişte yaşadığımız bütün kötü günleri unutturdu. Biz geçmişi unuttuk, Elif yeniden doğmuş gibi. Elif'le gülüp, Elif'le eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.

"1,5 saat yaşar denilirken şu anda 1,5 yaşında"

Fizyoterapist Ezgi Sevindik, Elif'e 3 aydır fizik tedavi uygulandığını ve ilk etapta tedaviye haftada 2 gün başladıklarını belirtti.

Elif'in fizik tedaviye olumlu yanıt verdiğini dile getiren Sevindik, "Elif, kesinlikle mucize bir çocuk. Her yaptığımıza kısa sürede cevaplar alıyoruz." diye konuştu.

Sevindik, fizik tedavi için vakit kaybetmemenin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öncelikli amacımız, Elif'in duyusal olarak kendini hissetmesi, vücudunu tanıması. Önce hissedecek, sonra kontrollü hareket edecek. Birinci amacımız Elif'in vücudunu hissetmesi. Tabii ki çok uzun bir süreç. Görmede de problemimiz var. Bu açığımızı vücut algısını çok iyi duruma getirerek kapatacağız. Görmediği için bu açığı hisleriyle kapatmaya çalışacak. Bu hislerini ona sağlamak için tedavi uyguluyoruz. Elif, mucize bir bebek yani 1,5 saat yaşar denilirken şu anda 1,5 yaşında. Bu noktada olması bizim için çok kıymetli, çok değerli. Bundan sonra da hayatını daha iyi devam ettirebilmesi için her şeyi yapıyoruz."

Ailesi mucize bebek Elif'in yürüyeceği günü bekliyor
Ailesi mucize bebek Elif'in yürüyeceği günü bekliyor
Ailesi mucize bebek Elif'in yürüyeceği günü bekliyor
Ailesi mucize bebek Elif'in yürüyeceği günü bekliyor

Fizik Tedavi bölümü, Kocaeli, Derince, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ailesi mucize bebek Elif'in yürüyeceği günü bekliyor - Son Dakika


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