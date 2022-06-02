Ailesi uyurken evi yakan baba defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ailesi uyurken evi yakan baba defnedildi

02.06.2022 15:48
Ailesi uyurken evi yakan baba defnedildi

Manisa'nın Kula ilçesinde ailesi uyurken evi ateşe vererek yakan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren İbrahim Sancar toprağa verildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde ailesi uyurken evi ateşe vererek yakan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren İbrahim Sancar toprağa verildi.

Kula ilçesine bağlı kırsal Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde önceki sabah psikolojik sorunları olduğu ve bunalıma girdiği iddia edilen İbrahim Sancar (37), eşi ve 2 çocuğu uyuduğu sırada kolonya dökerek evi ateşe vermiş ve vücudunda ağır yanıklar oluşmuştu. Sancar, Kula Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamamıştı. Ön otopsisi Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan Sancar'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ikamet ettikleri Narıncalıpıtrak Mahallesi'ne getirildi. Mahalle camisinde vatandaşlar ve yakınlarının katıldığı törende kılınan cenaze namazının ardından Sancar mahalle mezarlığına defnedildi.

Yangında ağır yaralanan ve sevk edildiği İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece saatlerinde yaşamını yitiren 3 yaşındaki Fırat Sancar'ın cenazesi ise, anne Zeliha Sancar'ın akrabalarının ikamet ettiği Durasıllı Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip defnedilecek. Yangında ağır yaralanan 6 yaşındaki Kader Sancar'ın sevk edildiği İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Anne Zeliha Sancar'ın ise Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyor. - MANİSA

YORUMLAR
500
Eşi ve çocukları uyurken evini yakan baba öldü, ailesi ağır yaralı Eşi ve çocukları uyurken evini yakan baba öldü, ailesi ağır yaralı Bursa'da babası tarafından öldürülen çocuğun cenazesi defnedildi Bursa'da babası tarafından öldürülen çocuğun cenazesi defnedildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ailesi uyurken evi yakan baba defnedildi - Son Dakika


Son Dakika
15:42 Litvanya halkı, topladığı bağışlarla SİHA alıp Ukrayna'ya gönderecekti! Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA desteği geldi
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
15:19 Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı
15:17 Erdoğan'ın askeri harekat çıkışı dünya gündeminde bomba etkisi yarattı! Suriye Milli Ordusu'ndan destek videosu: Hazırız
15:13 Pakistan'da trenle yolculuk yapan 2 çocuk annesi kadına sırayla tecavüz ettiler!
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
15:09 Oyuncu Bahar Şahin ile meslektaşı Oktay Çubuk yeni aşka yelken açtı!
15:07 Taraftar Ali Koç'u yere göğe sığdıramadı! Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a vereceği maaş gündem oldu!
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 15:52:03. #1.11#
SON DAKİKA: Ailesi uyurken evi yakan baba defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement