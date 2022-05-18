AirPods Pro, Apple'ın başını derde soktu!

Bir ülkede tüm vatandaşların tehlikede olduğu durumlarda devreye giren acil durum, hükümet ve kamu güvenliği uyarıları radyo ve televizyonlar dahil birçok teknolojik cihazda kullanılıyor. Apple'ın tam kablosuz kulaklığı AirPods Pro da bu uyarıları destekliyor.

ABD'nin acil uyarı sistemi Amber Alarmı'nın (Amber Alert), iki sene önce devreye girdiği sırada kulağında AirPods Pro takılı olan bir çocuğun işitme kaybı yaşamasına yol açtığı ortaya çıktı. Genellikle bir çocuk kaçırıldığında bütün uydu, TV ve radyolarda aktif olan sistemi Apple da destekliyor ve şirket bu yüzden davayla karşı karşıya.

AirPods Pro bir çocuğun kulak zarına zarar verdi

Dava dosyasında yer alan bilgiye göre; 2020 yılında gerçekleşen olayda çocuk, kulağında AirPods Pro takılıyken iPhone'da Netflix'te film izliyordu. Kulaklık kısık seste çalacak şekilde ayarlanmış olmasına rağmen, bir anda Amber Alarmı devreye girdi ve aşırı yüksek gürültü nedeniyle çocuğun kulak zarının hasar gördüğü belirlendi.

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Bu bağlamda Apple'a dava açan aile, Amber Alarmı nedeniyle çocuğunun kulak zarının parçalandığını, kokleası yani iç kulağın işitsel kısmı olan kulak salyangozunun zarar gördüğünü ve işitme duyusunun da bozulduğunu iddia ediyor.

Ayrıca yaşanan bu olaydan beri çocuğun baş dönmesi, vertigo, kulak çınlaması ve mide bulantısı nöbetleri geçirdiği ve sağ kulağında işitme cihazı takmasını gerektirecek seviyede kalıcı işitme kaybı olduğu belirtiliyor.

Apple'a isnad edilen bir diğer suçlama da, hasarlı AirPods sattığı yönünde. Dava dosyalarında "BG" olarak bahsedilen 12 yaşındaki çocuğun yaşadığı travmadan şu ifadelerle bahsediliyor:

"Davalıların kusurlu AirPods tasarlama, üretme ve pazarlama konusundaki ihmallerinin doğrudan ve yakın bir sonucu olarak, BG önemli geçici ve kalıcı, yaralanma, acı ve ıstırap, sakatlık ve bozulma yaşadı. BG zihinsel ıstırap, duygusal travma, fiziksel zarar, yaralanma, sakatlık ve bozulma yaşadı ve bu gelecekte de devam edecek. BG normal bir hayat yaşama yeteneğini kaybetti ve hayatına böyle devam edecek. Ayrıca, BG'nin kusurlu AirPods'un bir sonucu olarak maruz kalınan yaralanmalardan kaynaklanan ve bunların bakımıyla alakalı hem geçmiş hem de gelecek tıbbi faturaları vardır."

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