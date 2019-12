İdris TİFTİKCİ/ SÜPER Star Ajda Pekkan Üsküdar'da down sendromlu bireylerin çalışacağı "Tebessüm Kahvesi"ninin açılışına katıldı. Pekkan down sendromlu gençlerle şarkılar söyledi.

Down Sendromu farkındalığını arttırmak amacıyla Üsküdar Belediyesi tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler gününde down sendromlu gençlerin çalışacağı "Tebessüm Kahvesi"nin 2'inci şubesi açıldı. Açılışa, Ajda Pekkan da katıldı. Pekkan buradakilerle sohbet ederek, şarkılar söyledi. Down sendromlu çalışanlar, "Tebessüm Kahvesi"ni ziyaret eden sanatçı Ajda Pekkan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve beraberindeki misafirlerine çay servisi yaptı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen "Biz Üsküdar'da bu özel mekanda sadece down sendromlu kardeşlerimizin, evlatlarımızın çalıştığı özel bir kahvehanenin 2'incisini açtık. Sizler bizim starımızsınız, bu toplum projelerine gelmeniz zaman ayırmanız önemli bir destekti" dedi.

Ajda Pekkan ise, "Böyle güzel programda sizlerle bir arada olmak çok güzel. Toplumumuzun sosyal sorumluluklar projelerinde duyarlı olmasını arzu ediyorum. Toplumumuz duyarlı ama insanların bazen ulaşamadığı, erişemeyeceği sorunlar zamanlar oluyor. Bu sorumluluklar misyon olarak bize düştüğü için son derece önemli. Biz de topluma bu mesajı vermek istiyoruz. Bu mesajları topluma verebiliyorsak ne mutlu bizlere. Sahneye çıkmak, şarkı söylemek ülkemizi temsil etmek yeterli değil. Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin içinde olmak son derece önemli" diye konuştu.