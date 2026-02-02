İstanbul'dan kalkan yolcu uçağında büyük panik! Havalimanına inemedi - Son Dakika
İstanbul'dan kalkan yolcu uçağında büyük panik! Havalimanına inemedi

02.02.2026 12:33  Güncelleme: 13:25
İstanbul-Muğla seferini yapan yolcu uçağı, olumsuz hava koşulu yağış nedeniyle Dalaman Havalimanı'na inemedi. Havada bir süre tur atan uçak Antalya Havalimanı'na yönlendirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 06.35'te havalanan AJet'e ait VF3124 sefer sayılı yolcu uçağı, şiddetli sağanak nedeniyle Dalaman Havalimanı'na iniş yapamadı.

HAVADA BİR SÜRE TUR ATTI

Güvenlik gerekçesiyle Dalaman üzerinde bir süre tur atan uçak, daha sonra Antalya Havalimanı'na yönlendirildi.

ANTALYA HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ

Uçakta bulunan yolculardan Onur Yılmaz, hava şartlarının oldukça zorlu olduğunu belirterek, iniş sırasında kısa süreli panik yaşandığını ve pilot tarafından uçağın Antalya'ya iniş yapacağının anons edildiğini söyledi.

Kaynak: DHA

