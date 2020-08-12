AK Parti, 19'uncu yılını kutluyor - Son Dakika

AK Parti, 19'uncu yılını kutluyor

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001 yılında Türkiye siyasetine giren AK Parti, yarın 19'uncu kuruluş yıl dönümünü kutlayacak.

AK Parti, 19'uncu yılını kutluyor, System.String[]

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001 yılında Türkiye siyasetine giren AK Parti, yarın 19'uncu kuruluş yıl dönümünü kutlayacak.

Girileni ilk genel seçimde, 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AK Parti, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sloganıyla çıktığı siyaset yolunda önemli başarılara imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, 12 Aralık 1997'de Siirt'te okuduğu Ziya Gökalp'ın 'Asker Duası' şiiri nedeniyle 1999'da 10 ay hapse mahkum edilen ve bu nedenle siyasi yasaklı olan Erdoğan, liderliğini yaptığı partisinin 3 Kasım 2002'de tek başına iktidar olmasına rağmen milletvekili seçilemedi.  Erdoğan'ın giremediği 3 Kasım genel seçimlerinden AK Parti 34,28'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı ve Abdullah Gül başkanlığında 58'inci Cumhuriyet Hükümeti kuruldu.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 312'inci maddesinde yapılan değişiklikle Erdoğan'ın siyasi yasağının kalkmasının ardından, Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. Abdullah Gül başkanlığındaki 58'inci hükümet, üç gün sonra, 11 Mart 2003'te istifa ettikten sonra 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, hükümeti kurma görevini Recep Tayyip Erdoğan'a verdi. Erdoğan, 15 Mart 2003'te 59'uncu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni kurarak başbakanlık koltuğuna oturdu. Girdiği ilk yerel seçim olan 2004 mahalli idareler seçimlerinde de yüzde 41,7'lik oy oranıyla sandıktan birinci parti çıkan AK Parti, 11'i büyükşehir olmak üzere 1950 belediyeyi kazandı. 2007'deki genel seçimlerde yüzde 46,58'lik oy oranına ulaşan AK Parti, Tunceli dışındaki 80 ilden milletvekili çıkarmayı başardı ve tek başına iktidar oldu.İLK CUMHURBAŞKANIMeclis'te 28 Ağustos 2007'de yapılan oylamada, partinin kurucularından Abdullah Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin 11'inci Cumhurbaşkanı seçildi. AK Parti, 2009'da yapılan yerel seçimlerde de yine en fazla oyu toplayarak 10 büyükşehir belediyesi ile 1442 belediyeyi yönetme yetkisini vatandaştan aldı. 12 Eylül darbesinin 30'uncu yılına denk gelen ve 1982 Anayasası'nda değişiklik öngören düzenlemeye 2010'daki halk oylamasından yüzde 57,88 oranında 'evet' oyu çıktı. 2011 genel seçimlerinde de geleneği bozmayan AK Parti, yüzde 49,53'lük oy oranının ardından kurulan 61'inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile çalışmalarına hız kesmeden devam etti. İktidarının 12'inci yılında Erdoğan'ın genel başkanlığındaki son yerel seçime 2014'te giren AK Parti, yüzde 45,60 oy oranıyla 18'i büyükşehir olmak üzere, 818 belediye başkanlığını kazandı. Erdoğan, 10 Ağustos 2014'te yapılan seçimde doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk ve Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. AK Parti, yoluna Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile devam etti. AK Parti, Davutoğlu'nun Genel Başkanlığında ilk sınavını, 7 Haziran 2015'teki genel seçimlerde ve ardından yapılan 1 Kasım 2015 erken seçimlerinde verdi. 1 Kasım'da tek başına iktidarın kazanılmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, 64. Hükümeti kurma görevini AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na verdi.4'ÜNCÜ BAŞBAKANPartide, 22 Mayıs 2016'da düzenlenen 2'inci Olağanüstü Kongre ile Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanlığına seçildi ve 65'inci Hükümeti kurarak Başbakan oldu. 18 yıldır tek başına iktidarını devam ettiren AK Parti, bu sürede bünyesinden dört başbakan ve iki cumhurbaşkanı çıkardı. Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım'ın başbakanlık yaptığı bu süreçte Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin 11. ve 12. Cumhurbaşkanlığına seçildi. Erdoğan, cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesinin önünü açan 21 Ekim 2007'deki halk oylaması sonrası gerçekleştirilen ilk seçimde Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan, 2007'deki halk oylamasıyla cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine imkan tanıyan düzenleme uyarınca 10 Ağustos 2014'te yapılan seçimde, oyların yaklaşık yüzde 52'sini alarak doğrudan halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Türkiye'nin doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018'deki seçimde de yüzde 52,38 oy alarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.PARTİLİ CUMHURBAŞKANIAnayasa değişikliği ile partili cumhurbaşkanlığının yolunun açılması ile birlikte; Erdoğan, 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'ne 979 gün aradan sonra gelerek üyelik beyannamesini imzaladı ve AK Parti'ye üye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partiye dönmesinin ardından 21 Mayıs'ta olağanüstü kongre yapma kararı alındı. Üç yıllık bir aradan sonra AK Parti'nin 3'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde bin 414 geçerli oyun tamamını alan Erdoğan, 998 gün sonra kurucusu olduğu partiye yeniden Genel Başkan seçildi.24 HAZİRAN SEÇİMLERİ MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelen erken seçim teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partinin yetkili organları tarafından değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını açıkladı. Daha önce, ilk kez 10 Ağustos 2014'te cumhurbaşkanı halk tarafından seçilirken, 24 Haziran'da seçmenler ilk kez cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için aynı gün sandığa gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde yüzde 52,38 oy alarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos 2018'de gerçekleşen AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde geçerli oyların tamamını alarak bin 380 oyla yeniden parti genel başkanlığına seçildi.31 MART YEREL SEÇİMLERİAK Parti ve MHP tarafından Cumhur İttifakı'nı 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde devam ettirme kararı alındı. Yapılan görüşmeler sonucu AK Parti ve MHP arasında seçimlerde 30'u büyükşehir olmak üzere 51 ilde ittifak yapıldı. Cumhur İttifakı kapsamında MHP, Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediyelerinde aday gösterirken, 27 büyükşehirde ise AK Parti aday çıkardı. AK Parti'nin 7'inci Olağan Büyük Kongre süreci ise pandemi nedeniyle planlanan il ve ilçe  tarihte gerçekleşemedi.

Öte yandan partinin 19'uncu kuruluş yıl dönümü, pandemi nedeniyle Cuma günü yerine yarın kutlanacak.


Cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 18:41

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti, 19'uncu yılını kutluyor - Son Dakika

Son Dakika

MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı Miçotakis'le görüşen Macron'dan Türkiye karşıtı adım: Doğu Akdeniz'deki askeri güç artırılacak Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atamalar belli oldu Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı 3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu Ali Koç'tan Galatasaray'a Mert Hakan göndermesi: Vedat Muriqi'den sonra sıkıntı yarattı
Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı         
18:29
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı         
17:34
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi         
16:54
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı         
16:48
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu         
15:54
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı         
15:27
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı         
14:50
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi         
14:39
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
14:00
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu         
13:36
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı         
13:18
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var         
13:00
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı         
12:30
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı         
12:26
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü         
12:08
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi         
11:55
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor         
11:45
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu         
11:34
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti         
10:58
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu         
10:57
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu         
10:54
RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı         
10:45
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi         
10:08
Koronavirüs yeni araç üretimini vurunca ikinci el araç fiyatları da her geçen gün artıyor Koronavirüs yeni araç üretimini vurunca ikinci el araç fiyatları da her geçen gün artıyor         
09:49
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı         
09:40
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık         
09:36
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş         
09:35
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı         
09:32
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada         
09:20
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor         
08:20
Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2020 01:14:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti, 19'uncu yılını kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei