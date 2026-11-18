AK Parti, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında 81 il ve 973 ilçede gerçekleştirdiği saha çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların talep, beklenti ve önerilerini rapor haline getirdi. Türkiye genelindeki sorunların yanı sıra yerel ihtiyaçların da yer aldığı kapsamlı dosya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

81 İL VE 973 İLÇEDE VATANDAŞLARLA BULUŞULDU

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı koordinasyonunda, "Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye" sloganıyla düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Türkiye genelinde saha çalışmaları yürütüldü.

Programlara bakanlar, AK Parti genel başkan yardımcıları, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, milletvekilleri ve teşkilat mensupları katıldı. Heyetler, esnaf ve sanayicilerden sivil toplum kuruluşlarına, gençlerden kadınlara, şehit yakınlarından gazilere kadar toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldi.

VATANDAŞLARIN TALEPLERİ TEK TEK DİNLENDİ

Ev ve iş yerlerine yapılan ziyaretlerde vatandaşların karşılaştıkları sorunlar, beklentileri ve çözüm önerileri dinlendi. Görüşmelerde Türkiye Yüzyılı hedefleri, ekonomi programı, Terörsüz Türkiye süreci ve hayata geçirilen yatırımlar ele alındı.

SAHA ÇALIŞMALARININ SONUÇLARI RAPORLANDI

Programların tamamlanmasının ardından AK Parti Teşkilat Başkanlığı, saha çalışmalarına katılan isimlerle kapsamlı bir anket gerçekleştirdi.

Anketlerde Türkiye genelinde ortaklaşan sorunların yanı sıra il ve ilçelerin kendilerine özgü ihtiyaçları da değerlendirildi. Elde edilen veriler doğrultusunda vatandaşların taleplerini ve beklentilerini içeren kapsamlı bir rapor hazırlandı.

RAPOR ERDOĞAN'A SUNULACAK

Hazırlanan dosya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Rapordan elde edilen sonuçların, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek hizmet ve yatırımların planlanmasına yol göstermesi hedefleniyor.