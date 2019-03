AK Parti Adayı Ali Kaya, "Safranbolu Tercihini Yaptı"

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya, "Safranbolu tercihini 2001 yılında yaptı. O günden bu yana Safranbolu'da AK Parti belediyeciliğinin her yıl üzerine koyarak başarılarını attırdı" dedi.



AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya, AK Parti'nin Safranbolu'da 2001 yılından bu yana iktidarda olduğunu belirterek, "Safranbolu tercihini yapmıştır. Bu tarihten itibaren ister genel seçim ister yerel seçim olsun her seçimi birinci parti olarak kazanmıştır. Safranbolu'yu AKP'nin kalelerinden biri haline getirmiştir. AKP sancağı hiçbir zaman yere düşmemiştir ve düşmeyecektir. Safranbolu Türkiye'nin diğer şehirlerinden farklıdır. Safranbolu dendiğinde Türkiye'nin her yöresi bu şehri tanır. Safranbolu dediğinde dünyanın en uzak yerindeki insanlar bu şehri bilir. Japonya'da bir Safranbolu sevdası vardır. İspanya'dan Çin'e uzak Avrupa'dan Uzak Doğuya kadar herkes bu şehri bir Osmanlı kültür şehri olarak bilir. Daha da önemlisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özel bir ilgisi vardır. Yıllarca şehrimize gelip tatilini burada geçirmiştir. Safranbolu'nun değeri bizim katımızda çok büyük. Türkiye'de belediyecilikten söz edeceksek miladı 1994-99 olarak kabul edelim. Hedefimiz cumhurbaşkanımızın 1994'te belediyecilikte gerçekleştirdiği devrimi aynı ruh ile Safranbolu'da devam ettirmek olacaktır" dedi.



"Vatandaşlarımızla her daim iç içeyiz"



Vatandaşlarla sadece seçim zamanında her zaman iç içe, gönül gönüle olduklarını ifade eden Kaya, "Bizler samimiyetimizi koruyarak, tevazumuzu göstererek 18 yıldır yol yürüdüğümüz gibi bu gün de yürüyoruz. AK Partini başarısının nereden geldiğini anlamayan zihniyetler bunu anlamak için 31 Mart akşamı bunu öğrenecekler. Daha önce de belirttiğim gibi ben sadece AK Partinin değil, Safranbolu'nun Belediye Başkanı olmaya adayım. Bu nedenle Dünya Mirası kentimize en iyi, en kaliteli hizmeti ivedi şekilde getirecek gücümüz olduğu için, insan odaklı belediyecilik anlayışımız ile CHP'li MHP ya da Saadet Partili kardeşlerimizin de oylarına talibim. Kısaca 1 Nisan itibari ile Safranbolu'nun hizmetine, Safranbolu'nun 50 yılına talibim" diye konuştu. - KARABÜK

