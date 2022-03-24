AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı basın toplantısı - Son Dakika
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AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı basın toplantısı

24.03.2022 17:31
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı basın toplantısı

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından basın toplantısı düzenlendi.

İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, parti binasındaki toplantıda, 2019'da merkez üssü Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrası Dazkırı ilçesinde bazı köylerde ev ile ahırların hasar gördüğünü hatırlattı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca ilçeye bağlı Kızılören köyüne 55 ev ile 3 ahırın yapımının tamamlandığını aktaran Uluçay, "Önümüzdeki günlerde il özel idaresi tarafından iskan ruhsatlarının çıkması ile inşallah hak sahiplerine konutların anahtar teslimi gerçekleştirilecektir. Aynı ilçenin diğer köylerinde de 68 konutun inşaat süreçleri devam ediyor. Bizde çalışmaları yakından takip ediyoruz."

Uluçay, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamlarında ziyaret ederek kentteki yatımların değerlendirildiğini ifade etti.

Gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunan Uluçay, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıya, Uluçay'ın yanı sıra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz ve Tanıtım ve Medya Başkanı Yakup Yılmaz katıldı.

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Karahisar, AK Parti, Hisarcık, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı basın toplantısı - Son Dakika


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