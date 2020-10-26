AK Parti Akyurt İlçe Başkanlığında temayül yoklaması yapıldı - Son Dakika

Akyurt ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığında temayül yoklaması yapıldı.

AK Parti İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Kadir Gürbüz'ün kongrede aday olmayacağını açıklaması sonrası aday adayları Murat Yıldırım, Veysel Aslan, Serkan Görgülü, Ali Çalı, Abdullah Yağcı ve Kadir Kocaer arasında temayül yoklaması gerçekleştirildi.

Temayül yoklaması Milletvekili AK Parti Ankara İl Koordinatörü Ayşe Keşir başkanlığında, İl Başkan Yardımcısı, İl Teşkilat Başkanı Gültekin Gündüz, Teşkilat başkan yardımcıları ve ilçe koordinatörlerinin katılımı ile AK Parti Akyurt İlçe Başkanlığı binasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yapıldı.

AK Parti Akyurt Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri ile mahalle başkanları yoklamada oy kullanırken, ilçe başkanlığı için müracaatları bulunan aday adayları birbirlerini tebrik ederek şans dileyip hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Temayül yoklaması sonunda Keşir ve Gündüz, Kadir Gürbüz'e AK Parti'ye verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.