AK Parti Bahçelievler 7. Olağan Kongresi - Son Dakika

AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, "AK Parti milletin umudur, mazlum coğrafyada yaşayan Müslüman kardeşlerimizin gözündeki ışıltıdır. AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan'dır. AK Parti Türk milletidir." dedi.

AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı, 7. Olağan Kongresini Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayım Madak'ın yaptığı kongrede görevi bırakan Ramazan Açıkgöz'ün yerine AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığına Fatih Tuna seçildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bir davanın, kalkınmanın ve hizmetin adı olduğunu söyledi.

AK Parti'nin milletin umudu olduğunu belirten Şatıroğlu, şunları kaydetti:

"AK Parti milletin umudur, mazlum coğrafyada yaşayan Müslüman kardeşlerimizin gözündeki ışıltıdır. AK Parti Recep Tayyip Erdoğan'dır. AK Parti Türk milletidir. AK Parti kadim medeniyetimizin bugünkü zamanda en güçlü savunucusu ve takipçisidir. Bu nedenle AK Partiye mensup bütün kardeşlerimiz bu şuurla hareket etmeli, davamıza sımsıkı sarılmalıyız. Azim ve kararlılıkla 19 yıldır güçlü Türkiye yolunda gecesini gündüzüne katan, hayatını ortaya koyan, bütün şer odaklarına karşı göğsünü siper etmiş liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında samimiyetle, gayretle, tevazuyla, çalışkanlıkla dik durabilmek bizim en büyük görevimiz olabilmelidir."

"Müslüman coğrafyaların umudu olduğumuzu asla unutmayalım"

Bu yolculukta hiçbir teşkilat mensubunun yüksünmesine, "aman" demesine ve boş vermesine asla müsaade edemeyeceklerini dile getiren Şatıroğlu, "Düşünün ki Balkanlardaki, Müslüman coğrafyadaki kardeşlerimiz; Orta Asya, Afrika, AK Parti iktidarıyla oradaki kardeşlerimizin gözü ışıldamaya başlamadı mı? Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak Sayın liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde biz bütün bu coğrafyalarda ağabeylik yapmaya başladık. Onlardaki bu umut ve heyecan liderimize, Türk milletine ve bütün teşkilatınadır. Bundan dolayı bütün mensuplarımızın sadece bir ilçe teşkilatında görev yaptığını zannetmesinler. Bütün Müslüman coğrafyaların umudu olduğumuzu asla unutmayalım." diye konuştu.

"Bunlar milletten intikam alıyor"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin 18 yıldır AK Parti'ye hizmetleri için tek bir kez teşekkür etmediğini ifade etti.

"Hiç mi güzel iş yapmadık?" diyen Şenocak, "Eğer güzel iş yapmamış olsaydık milletimiz bizi 18 yıl aralıksız iktidara getirmezdi. Bunlar bizi çekemiyor. Bunların milletle derdi var, 'bunlar milletten intikam alıyor' diyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü milletimiz 18 yıldır aralıksız AK Partiyi ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidara getirdiği için bunlar milletten intikam alıyor." değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sözde Cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösteren Şenocak, şöyle konuştu:

"Bakın, bu CHP zihniyeti ve lideri, o edepsiz cümleleri ağzına aldığı günleri hatırlayın. Millettin seçtiği Cumhurbaşkanına 'sözde Cumhurbaşkanı' diyecek kadar alçaklaştılar. Her gün başka bir sloganla sahaya çıkıyorlar artık. Kendileri ve ekipleri, yardımcıları, hepsi bir taraftan saldırıyor. Adeta milletin gönlüne girmiş olan kişilerden, onlardan da intikam alıyorlar. Bir taraftan askerimize, şimdi de birkaç gündür dadandılar valilerimize, kaymakamlarımıza, devletin yönetici kısmındaki, bizim idare kısmındaki yöneticilerimize saldırıyorlar. Adeta devletin meşruiyetiyle oynamaya kalkıyorlar, itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar.

Bugün baktım CHP'nin lideri çıkmış valilere 'militan' diye hitap ediyor. Buradan CHP Genel Başkanına diyorum ki 'eğer militan arıyorsan kendi İstanbul il başkanına bakacaksın. Terör eylemlerinde ön safta yer tutan il başkanına söyleyeceksin. Devletin askerine polisine kurşun sıkan teröristlere, onların başındakilere 'komutan' diyen il başkanına 'militan' diyeceksin. Devletine 'seri katil' diyen il başkanına militan diyeceksin. Sizin 'militan' anlayışınızı bu millet çok iyi biliyor."

CHP'nin algı ve günlük politika değiştirme çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Şenocak, "Çünkü bu CHP zihniyeti başarısızlıkla hayatını sürdüren bir zihniyettir. Bunların millet diye bir derdi olmamıştır. Bunların demokrasi ile alakalı bir derdi olmamıştır. Bunlar darbe ile gelen bir zihniyeti hep desteklemiştir." ifadesini kullandı.

-"Ben CHP belediyesi değil, 'CHDP belediyesi' diyorum bunlara"

HDP Esenyurt ilçe binasına terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asılmasına da değinen Şenocak, "Birkaç gün önce şahit olduk. Seçim döneminde dedik ki 'Bu CHP, PKK uzantısı HDP ile ortak çalışıyor' dedik. Bunlar inkar etti değil mi? Şimdi yakalandılar mı? Birkaç gün önce Esenyurt Belediyesi sözde HDP ilçe binasını, o terörist başı posterlerinin olduğu ilçeyi CHP belediyesi temizledi. Ben de diyorum ki artık bunun ayrısı gayrısı yok. Her şeyi deşifre etmişler, bundan sonra ben CHP belediyesi değil, 'CHDP belediyesi' diyorum bunlara. Nasılsa ortaksınız, ortak yönetiminiz var. Bundan sonra 'CHDP belediyesi' diyoruz sizlere." şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 1,5 yıldır CHP tarafından yönetildiğini belirten Şenocak, "Süt dağıtmak bir çılgın proje değildir. Vatandaşlarımıza, çocuklarımıza dağıtılabilir. Her ilçe belediyemizin yaptığı sosyal faaliyetleri kısmına girer. Yahu bunlar bu sütü dağıtırken bile yolsuzluk yaptılar. 3,5 liraya evlerinize aldığınız sütü gittiler İzmir'den aldılar, İstanbul'da hiçbir yerde yok herhalde, 8 liraya aldılar." dedi.

Şenocak, göreve geldiğinde "israf" dediği araçları Yenikapı'da sergileyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 10 bin yeni aracı 3 katı fiyata aldığını ifade ederek, israfın olduğu yerde yeni araçların alınamayacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partililerine yönelik video kaydı izlendi.