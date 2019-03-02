AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir Açıklaması

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir
, "Üzerimize düşen görevleri yerine getirdiğimiz sürece Türkiyemizde ve İslam aleminde mevcut olan birçok sıkıntıdan kurtulmuş oluruz." dedi.
Özdemir, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünde Yedihilal Derneği Batman Şubesinin 1. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, şuurlu bir gençliğin yetişmesi gerektiğini söyledi.
"Üzerimize düşen görevleri yerine getirdiğimiz sürece Türkiyemizde ve İslam aleminde mevcut olan birçok sıkıntıdan kurtulmuş oluruz." diyen Özdemir, İslam coğrafyasındaki bütün sıkıntıların altında yer alan asıl sebebin şuurlu gençliğin yetiştirilmemesi olduğunu belirtti.
Özdemir, şöyle konuştu:
"Merhum Erbakan
hocamızın vefat yıl dönümüydü ve geçenlerde 28 Şubat
'ın 22. yılıydı. Bin yıl sürecek dediler ama Rabbim öyle vesilelerle gösterdi ki 10 yıl bile süremedi. Elhamdülillah ak davada başını feda edecek milyonlarca Müslüman var. 28 Şubat'ları, Gezi parklarını, 15 Temmuz'u ve buna benzer adımları boşa çıkaran Milli Gençlik Vakfından tutun, Milli Türk Talebe Birliği
ve İlim Yayma Cemiyetine kadar o gençliği yetiştiren, o gençlerin içinden büyümüş, filizlenmiş ve Türkiye'nin yönetiminde yer alan insanlar var. Onun için bizim nice böyle hizmetlere katkı sunmamız gerekiyor."
"Bu sahnede dile gelen ilahileri Ankara
'da bir sahnede söyledikleri için o insanları mahkemelerde süründürdüler." diyen Özdemir, geçmişte böyle bir zihniyet olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Şu anda biz, o zihniyetlerin karşısında dimdik ayakta durabilecek ve geleceğimizi inşa edebilecek sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini sürdürdüğü ve 28 Şubat'ın konuşulduğu bir zaman dilimi içinde yaşıyoruz. Halen yapmamız gerekenler var. 'Müslümanım' diyen herkesin bu yolda örnek teşkil etmesi gerekir. Biz Müslüman'ız ve Müslüman'ca yaşayacağız. Bizler olursak sizin gibi çok güzel ve şuurlu bir gençlik yetişecektir."