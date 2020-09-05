AK Parti Beyşehir İlçe Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, partisinde görev almanın çok onur verici ve oldukça hassas vazifeleri de üzerinde barındıran bir görev olduğunu belirterek, "Çünkü biz sadece bir siyasi parti olmaktan daha ziyade daha evveliyatında davası ve ideolojisi olan bir partiyiz." dedi.

Samancı, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, her daim memlekete daha çok nasıl hizmet getirebilecekleri noktasında yeni politikalar oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Ülke gündemine dair gelişmelere de değinen Samancı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Suriye ve Irak sınırları başta olmak üzere pek çok sıkıştırılmaya çalışıldığına dikkati çekti.

Samancı, "Fakat öyle güçlü bir liderimiz var ki, Cumhur İttifakı'mızla birlikte gerçekten bu coğrafyada ayakta tutmak noktasında ciddi anlamda mücadelelerini veriyorlar ve bu konuda hem ayakta durma, diğer taraftan da ülkemize yeni hedefler koymak suretiyle, kalkınma noktasında çok önemli başarıların imzasını da gerçekleştirmekteler." diye konuştu.

Genel kurulda konuşmaların ardından yapılan seçime tek liste halinde giren mevcut İlçe Başkanı Recep Elkin yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Genel kurula, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP İlçe Başkanı Nazım Parla, AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile delegeler ve partililer katıldı.