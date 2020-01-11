AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, basın mensuplarıyla bir araya geldi

6 saat önce

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, basın mensuplarıyla bir araya geldi, System.String[]

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yağcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla buluşarak günlerini kutladı.

Gazetecilerin önemli bir görevi ifa ettiğini aktaran Yağcı, şöyle konuştu:

"Şehrimizin sorunlarını, her noktasında iyi biliyoruz, bunların çözümü noktasında da partimizin yetkili organlarıyla gayret gösteriyoruz. Şehrimizin hiçbir noktasını bir diğerinden ayrı veya farklı görmüyoruz."

Türkiye'de ve dünyada ekonomik bir sıkıntının olduğunu ifade eden Yağcı, "Bu sıkıntının getirdiği belirgin daralmalar Bilecik'te de, ülkemizde de bu sıkıntılar yaşanıyor. Emin olun, bu sıkıntıları, şartları ve üzerine oynana oyunları itibariyle en hafif şekilde atlatan ülke Türkiye'dir." diye konuştu.

Yağcı, Bilecik- Yenişehir yolu ve yapımı devam eden Bilecik Devlet Hastanesi hakkında da bilgi vererek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:08 Kaynak: AA
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