AK Parti Bolu milletvekilleri gazetecilerle buluştu - Son Dakika

AK Parti Bolu milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, gazetecilerle bir araya geldi.

Bolu Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından düzenlenen "Cemiyet Sohbetleri" programına katılan Aydın ve Küpçü, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Hisar Tepesi Projesi"nin engellediği yönündeki iddialarına değinen Aydın, "Özne Bolu, bunun partisi, siyaseti, politikası olmaz. Ben de sayın vekilim de Boluluyuz. Bolu'ya faydası olacak bir projeye engel olmak mümkün değil. Projede eksiklik vardır, belki yapılması gereken bir şey vardır. Kendisi bir kez beni arayıp 'Sayın vekilim böyle bir durum var, projeyi beraber takip edelim.' demedi." diye konuştu.

Küpçü da AK Partili Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz zamanında projesi yapılarak inşaası başlayan ancak yapılan itirazlar sonucunda mahkeme kararıyla yürütmesi durdurulan Gölcük Tabiat Parkı içindeki bungalov evlerle ilgili açıklamada bulundu.

"Bungalov evler yapılarak bir nevi turizm elçiliği yapılmıştı." diyen Küpçü, "Tabii dün buna ilişkin itirazı olanlar, bunu bir siyasi malzeme haline getirip Bolu'yu özne olmaktan çıkaranlandan biri Tanju Özcan, bu konunun muhatabı o. Dün eleştirdiği bungalov evlerle ilgili mahkeme kararına uyacak mı uymayacak mı?" ifadelerini kullandı.