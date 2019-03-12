Son Dakika Haberleri: AK Parti Büyükçekmece Mitingi - Fatma Betül Sayan Kaya

AK Parti Büyükçekmece Mitingi - Fatma Betül Sayan Kaya

17 dakika önce

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Büyükçekmece Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Büyükçekmece Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:03 Kaynak: AA

Fatma Betül Sayan Kaya, Büyükçekmece, AK Parti, Güncel
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