AK Parti Büyükçekmece Mitingi - Fatma Betül Sayan Kaya
17 dakika önce
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Büyükçekmece Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Büyükçekmece Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:03 Kaynak: AA
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